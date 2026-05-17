



Lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, lãnh đạo TP HCM và các nghệ sĩ chúc mừng lễ khai mạc thành công

Tối 17-5, tại Nhà hát Thành phố, lễ khai mạc "Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc – 2026" đã diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc, mở đầu cho một mùa tranh tài được giới nghề và công chúng yêu sân khấu chờ đợi. Cuộc thi do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND TP HCM tổ chức; Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng các đơn vị liên quan thực hiện.

PGS TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL - phát biểu khai mạc

Đến dự lễ khai mạc có PGS TS Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; NSND Trịnh Thúy Mùi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam – Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; NSND Nguyễn Xuân Bắc – Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn; NSND Giang Mạnh Hà – Phó chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; ông Trần Hướng Dương – Phó Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Các nghệ nhân TP HCM thể hiện ca ra bộ

Về phía lãnh đạo TP HCM có ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng –Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM; bà Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy- Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam – TP HCM; ông Trần Thế Thuận – Giám đốc Sở VH-TT TP HCM cùng nhiều lãnh đạo Sở VHTT các tỉnh thành có thí sinh tham dự và đông đảo nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, đại diện các đơn vị nghệ thuật cải lương trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, PGS TS Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL - đã nhấn mạnh: "Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; tăng cường đầu tư trọng tâm, trọng điểm cho nghệ thuật truyền thống; đẩy mạnh chuyển đổi số, lưu trữ và quảng bá các giá trị sân khấu dân tộc trên môi trường số; đồng thời chú trọng công tác đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng lực lượng nghệ sĩ trẻ kế cận.

Các nghệ sĩ Nhà hát Trần Hữu Trang thể hiện ca cảnh tạo được dấu ấn đẹp

Vì vậy, "Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc - 2026" không chỉ là một cuộc thi nghề nghiệp, mà còn là dịp để nhìn nhận, đánh giá chất lượng đội ngũ diễn viên trẻ; góp phần tạo động lực cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật và tiếp tục khơi dậy tình yêu cải lương trong công chúng".

Dấu ấn của một đêm khai mạc nhiều cảm xúc

Điều tạo nên dấu ấn đậm nét cho đêm khai mạc không chỉ nằm ở quy mô tổ chức, mà còn ở cách chương trình khơi dậy niềm tự hào về nghệ thuật cải lương trong dòng chảy văn hóa đương đại.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - phát biểu chào mừng

Từ âm nhạc, hình ảnh, ngôn ngữ sân khấu đến sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, tất cả đã tạo nên một không gian nghệ thuật vừa sang trọng, vừa gần gũi với hồn cốt phương Nam.

Chương trình khai mạc được dàn dựng bởi NSND Hữu Quốc và Dương Thảo, với sự phối hợp của Trung tâm Nghệ thuật Thành phố và Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Sự hiện diện của nhiều lãnh đạo Trung ương và TP HCM cho thấy sự quan tâm đặc biệt dành cho nghệ thuật cải lương trong bối cảnh sân khấu truyền thống đang đứng trước yêu cầu đổi mới để thích ứng với đời sống hiện đại.

Sân khấu mở màn trẻ trung, giàu hơi thở thời đại

Mở màn đêm khai mạc là mashup "Thành phố Hồ Chí Minh nơi những dòng sông hội tụ – Thành phố trong tim" với phần thể hiện của ca sĩ Thảo Trang, rapper Bảo Kun cùng các nhóm múa và ca múa.

Trong bài phát biểu chào mừng, ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP HCM - đã nói: Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra trong không khí TP HCM chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976 - 2026). Đồng thời, cuộc thi cũng được tổ chức trong bối cảnh Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới đang từng bước đi vào cuộc sống, tạo thêm động lực để các loại hình nghệ thuật truyền thống, trong đó có cải lương, tiếp tục được gìn giữ, đổi mới và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống đương đại.

NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục Trưởng Cục NTBD

Thời gian qua, Lãnh đạo Trung ương, Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã luôn quan tâm, tin tưởng giao Thành phố đăng cai tổ chức nhiều liên hoan, hội diễn, cuộc thi nghệ thuật quy mô toàn quốc. Đặc biệt, trong năm 2025 - năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của đất nước, TP HCM đã phối hợp triển khai thành công, hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng do Trung ương giao phó, nhất là chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; qua đó tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức, tinh thần trách nhiệm và vai trò của thành phố trong việc đồng hành cùng sự phát triển văn hóa, nghệ thuật nước nhà".

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP HCM (người thứ hai từ trái sang) và PGS TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL (người thứ ba từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Ban giám khảo cuộc thi

leg: Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH-TT TP HCM và NSND Nguyễn Xuân Bắc (Cục trưởng Cục NTBD) - đứng giữa, tặng hoa chúc mừng đại diện các đơn vị nghệ thuật tham dự cuộc thi

"Vàng son" – điểm nhấn nghệ thuật của đêm khai mạc

Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là trường đoạn nghệ thuật "Vàng son" kéo dài hơn 26 phút, sử dụng công nghệ mapping kết hợp âm nhạc đờn ca tài tử, tân cổ giao duyên và những trích đoạn cải lương kinh điển.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ như: NSND Hữu Quốc, NSƯT Thy Trang, NSƯT Diễm Thanh, NSƯT Quỳnh Hương cùng nhiều nghệ sĩ trẻ đã cho thấy nỗ lực kết nối giữa các thế hệ làm nghề.

Tiết mục ca cảnh cuối mang nhiều cảm xúc

Kỳ vọng tìm kiếm lực lượng kế thừa

Năm nay, cuộc thi quy tụ 36 nghệ sĩ, diễn viên thuộc 12 đơn vị nghệ thuật cải lương chuyên nghiệp trên cả nước, từ Thanh Hóa, Hải Phòng, Ninh Bình đến Tây Ninh, Cần Thơ, Cà Mau và TP HCM.

Sự góp mặt của nhiều đơn vị xã hội hóa như Huỳnh Long, Vũ Luân Entertainment hay Đoàn Hát Bội Tuồng cổ Ngọc Khanh cho thấy sức sống đa dạng của sân khấu truyền thống trong bối cảnh hiện nay.

Một trong những khoảnh khắc được khán giả dành nhiều tràng pháo tay là phần tôn vinh Hội đồng giám khảo với sự tham gia của các nghệ sĩ uy tín như NSND Trần Ngọc Giàu (Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM), NSND Hoàng Quỳnh Mai, NSND Quế Trân, NSƯT Lê Nguyên Đạt (Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM) và NSƯT Võ Minh Lâm.

Từ trái sang: Ông Trần Hướng Dương (Phó Cục trưởng Cục NTBD), NSND Giang Mạnh Hà (Phó chủ tịch Hội NSSK VN), NSND Nguyễn Xuân Bắc (Cục trưởng Cục NTBD), NSND Trịnh Thúy Mùi (Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT VN, Chủ tịch Hội NSSK VN) và PGS TS Tạ Quang Đông (Thứ tưởng Bộ VHTTDL)

Khi cải lương bước tiếp bằng tinh thần đổi mới

Khép lại đêm khai mạc là tiết mục "Việt Nam tinh hoa" với sự hòa quyện giữa tân nhạc và cải lương ba miền Bắc – Trung – Nam qua phần thể hiện của ca sĩ Võ Hạ Trâm, nghệ sĩ Thu Ngát, NSƯT Vân Khánh và NSND Thanh Ngân.

Tiết mục đã tạo nên một cái kết đẹp, gợi nhiều hy vọng về hành trình tiếp nối của nghệ thuật cải lương trong đời sống hôm nay. Điều đáng quý của đêm khai mạc là cảm giác cải lương không đứng ngoài nhịp sống hiện đại.

"Đó là tín hiệu tích cực cho thấy cải lương đang nỗ lực tìm đường đi mới để chạm tới công chúng trẻ mà không đánh mất bản sắc" – NSND Kim Cương đã nhận xét.

"Cuộc thi Tài năng Diễn viên Cải lương toàn quốc năm 2026" không chỉ là nơi để các nghệ sĩ trẻ giao lưu nghề nghiệp, thể hiện tài năng và bản lĩnh sân khấu, mà còn là dịp để tiếp tục lan tỏa tình yêu đối với nghệ thuật dân tộc, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng trẻ" - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.



