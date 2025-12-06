HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đem yêu thương đến với vùng lũ

Thái Tĩnh

(NLĐO)- 10.000 cuốn tập vở và 50 phần quà đã trao tận tay học sinh và người dân vùng lũ xã Phú Hoà 1 và xã Phú Hoà 2

Ngày 7-12, tại xã Phú Hoà 1 và xã Phú Hoà 2 , tỉnh Đắk Lắk, Văn phòng Đại diện Báo Người Lao Động khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên phối hợp cùng với chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II – Nha Trang trao tặng 10.000 cuốn tập cho học sinh 6 trường trên địa bàn xã và 50 suất quà cho người dân thôn Phước Khánh.

Đem yêu thương đến với vùng lũ Phú Yên - Ảnh 1.

Tặng Trường Tiểu học Hoà Quang Nam 2.000 tập vở

Theo đó, 4 trường được nhận 2.000 cuốn tập gồm: Trường Tiểu học Hoà Quang Nam; Trường THPT Trần Quốc Tuấn; Trường THCS Trần Hào; Trường TH và THCS Hoà Hội

Các Trường THCS Hoà Quang; Trường THCS Hoà Định Tây hỗ trợ mỗi trường 1.000 tập vở 

Đem yêu thương đến với vùng lũ Phú Yên - Ảnh 2.

Tặng áo khoác, mềm, và tiền mặt cho người dân thôn Phước Khánh

Tại Trường Tiểu học Hoà Quang Nam, thầy Trương Tấn Bình, Phó Hiệu trưởng, cho biết trường có 833 học sinh, trong đợt lũ vừa qua từ ngày 19 đến 23-11 trên địa bàn xã có nhiều nơi ngập sâu từ 2-3m, nhà cửa của các em học sinh đều chìm trong biển nước, sách vở, quần áo của các em cùng với tài sản của gia đình đều bị nước cuốn trôi, hoàn cảnh gia đình các em hiện gặp khó khăn. Máy móc, cơ sở vật chất nhà trường thiệt hại gần 150 triệu đồng.

Đem yêu thương đến với vùng lũ Phú Yên - Ảnh 3.

Tặng 2.000 tập vở và áo khoác cho học sinh Trường THCS Trần Hào

Tại Trường THCS Trần Hào (xã Phú Hoà 2), trời nắng ráo các giáo viên đang mang tài liệu, sổ ghi điểm, bằng tốt nghiệp ra phơi. Các em vui mừng khi đoàn tới thăm động viên thầy và trò.

Đem yêu thương đến với vùng lũ Phú Yên - Ảnh 4.

Đại diện chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II - Nha Trang tặng quà cho người dân

Cô Phạm Thị Hảo giáo viên nhà trường chia sẻ trong đợt lụt vừa rồi do trường nằm ở giữa đồng nên nước ngập gần hết tầng trệt, mấp mé tầng 1, trang thiết bị máy móc của nhà trường hầu như hư hại hết, toàn trường có 660 học sinh, đa số gia đình của các em cũng bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua.

Trời nắng, thầy cô Trường THCS Trần Hào mang sổ ghi điểm, bằng tốt nghiệp ra phơi

Sau khi nhận hỗ trợ 2.000 tập vở, thầy Trương Hải Tân, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quốc Tuấn, trân trọng cảm ơn món quà đoàn tặng ngày hôm nay, đó là sự hỗ trợ thiết thực, giúp nhiều học sinh giảm bớt gánh nặng về chi phí học tập, tạo điều kiện để các em yên tâm đến trường 

Đem yêu thương đến với vùng lũ Phú Yên - Ảnh 5.

Tặng 1.000 tập vở và áo khoác cho Trường THCS Hoà Định Tây

Tại thôn Phước Khánh, xã Phú Hoà 2, là một trong những thôn bị ngập nặng của xã, đoàn đã trao tặng người dân 50 suất quà gồm áo khoác, mền, và tiền mặt, tổng trị giá mỗi suất khoảng 600 nghìn đồng.

Đem yêu thương đến với vùng lũ Phú Yên - Ảnh 6.

Tặng vở cho Trường THCS Hoà Quang

Ông Trần Hà Văn, đại diện chủ đầu tư nhà ở xã hội Hưng Phú II – Nha Trang, cho biết hàng năm đơn vị đều tổ chức các hoạt động thiện nguyện hướng về người dân có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình tặng quà hôm nay còn có sự tham gia đồng hành của công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Sao Việt và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hoàng Phương.

Những phần quà động viên tinh thần người dân vùng lũ

Trước đó, ngày 29-11, được tin báo Người Lao Động phát động chương trình "Triệu tập vở cho học sinh vùng bị thiên tai" là chương trình hết sức ý nghĩa nhằm giúp các em học sinh có động lực đến trường sau cơn lũ dữ, đơn vị cũng đã đồng hành đóng góp 11.000 tập vở cho chương trình để gửi tặng các em vùng lũ ở Khánh Hoà 

Số vở trên đã trao tặng học sinh Trường THCS Lương Thế Vinh (phường Tây Nha Trang) 3.000 cuốn, 5.000 cuốn tập cho học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Phương I (phường Bắc Nha Trang) và Trường THCS Trần Quang Khải (xã Diên Điền) 3.000 cuốn tập ông Văn cho biết thêm.

Đem yêu thương đến với vùng lũ Phú Yên - Ảnh 7.

Tặng quà cho người dân bị thiệt hại do lũ

Đắk Lắk nhà ở xã hội Nam Trung Bộ yêu thương vùng lũ Phú Hoà Hưng Phú II
