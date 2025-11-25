TP HCM trao hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 10 tỉ đồng khắc phục bão lũ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP HCM trao hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 10 tỉ đồng khắc phục bão lũ

Trường Nguyên - Hồng Ánh

(NLĐO) - Ngoài hỗ trợ tiền mặt, TP HCM cũng sẽ cử nhiều đoàn bác sĩ, bếp ăn dã chiến, thanh niên xung phong giúp đỡ tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ.

Tối 25-11, đoàn công tác của TP HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM làm Trưởng đoàn, đã đến phường Hòa Hiệp Trung, trao 10 tỉ đồng của Đảng bộ, Chính quyền và người dân TP HCM cho tỉnh Đắk Lắk.

TP HCM trao hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 10 tỉ đồng khắc phục bão lũ - Ảnh 1.

Đoàn công tác TP HCM trao 10 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, ông Nguyễn Phước Lộc sẽ khảo sát nhu cầu của tỉnh Đắk Lắk về nhu yếu phẩm, y tế, nhân lực, bếp ăn dã chiến... để khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn TP HCM đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu suất ăn cho người dân lẫn lực lượng tình nguyện viên, người tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Trước mắt, ngày mai (26-11) bếp ăn dã chiến tại phường Đông Hòa sẽ bắt đầu hoạt động từ những lương thực, thực phẩm mà đoàn TP HCM chuyển ra để phục vụ hàng ngàn suất ăn cho người dân tại đây.

Bên cạnh đó, TP HCM cũng sẽ cử 5 đoàn y bác sĩ đến khám chữa bệnh cho người dân tại 5 xã gồm Hòa Thịnh, Đông Hoà, Hòa Xuân, Đồng Xuân và Tuy An Đông của tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi tiếp đoàn, ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cho biết người dân và chính quyền tỉnh rất trân trọng và biết ơn đối với sự giúp đỡ quý báu của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP HCM dành cho địa phương trong thời gian qua và đặc biệt là trong hoàn cảnh rất khó khăn hiện nay.

"Chúng tôi trân trọng và sử dụng hiệu quả nhất sự giúp đỡ của TP HCM đối với địa phương" - ông Trần Hữu Thế chia sẻ.

TP HCM trao hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 10 tỉ đồng khắc phục bão lũ - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao đổi với đại diện UB MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk về những nhu cầu của địa phương.

Trước đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk có công văn gửi Thường trực Thành ủy TP HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM quan tâm tương trợ nguồn lực để hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Theo thống kê ban đầu, TP HCM đã có nhiều chuyến xe chở 500 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu đến hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk cùng 10 tỉ đồng. Trong sáng 25-11, gần 50 y, bác sĩ TP HCM đã mang thuốc men và trang thiết bị đến tỉnh Đắk Lắk.

TP HCM trao hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 10 tỉ đồng khắc phục bão lũ - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hồng Ánh, Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Báo Người Lao Động tại khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, trao bảng ủng hộ của Báo đến với đồng bào tỉnh Đắk Lắk.

Cũng tại buổi làm việc, Báo Người Lao Động trao tặng đợt 2 số tiền 500 triệu đồng (trước đó, đợt 1 đã trao 700 triệu đồng, nâng tổng số tiền hỗ trợ lên 1,2 tỉ đồng) ủng hộ đồng bào tỉnh Đắk Lắk khắc phục thiệt hại do bão lũ.

Ngoài ra, Báo Người Lao Động cũng trao 200.000 cuốn tập vở cho học sinh, trị giá hơn 1,04 tỉ đồng. Như vậy, tổng cộng báo đã hỗ trợ đồng bào Đắk Lắk bị thiệt hại nặng do thiên tai là 2,24 tỉ đồng.

Tin liên quan

Tung tin thất thiệt trong cơn lũ, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Tung tin thất thiệt trong cơn lũ, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(NLĐO) - Khi nhiều khu vực phía Đông Gia Lai ngập lụt nặng, N.Q.Đ. đăng thông tin sai sự thật về công tác cứu nạn, cứu hộ khiến dân hoang mang.

Thông tin mới vụ cầu Sông Lô hư hỏng, cơ quan công an khởi tố vụ án

(NLĐO)- Việc sửa chữa cầu Sông Lô phải hoàn thành trong tháng 3-2026, sau khi công trình được phát hiện hư hòng, cơ quan công an đã khởi tố vụ án.

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, diễn biến thế nào khi vào gần Nam Trung bộ?

(NLĐO) - Tối nay 25-11, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây của miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão.

Đắk Lắk TP HCM mưa lũ miền Trung bếp dã chiến
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo