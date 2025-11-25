TP HCM trao hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk 10 tỉ đồng khắc phục bão lũ

Tối 25-11, đoàn công tác của TP HCM do ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM làm Trưởng đoàn, đã đến phường Hòa Hiệp Trung, trao 10 tỉ đồng của Đảng bộ, Chính quyền và người dân TP HCM cho tỉnh Đắk Lắk.



Đoàn công tác TP HCM trao 10 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk.

Tại đây, ông Nguyễn Phước Lộc sẽ khảo sát nhu cầu của tỉnh Đắk Lắk về nhu yếu phẩm, y tế, nhân lực, bếp ăn dã chiến... để khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn TP HCM đảm bảo phục vụ đầy đủ nhu cầu suất ăn cho người dân lẫn lực lượng tình nguyện viên, người tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Trước mắt, ngày mai (26-11) bếp ăn dã chiến tại phường Đông Hòa sẽ bắt đầu hoạt động từ những lương thực, thực phẩm mà đoàn TP HCM chuyển ra để phục vụ hàng ngàn suất ăn cho người dân tại đây.

Bên cạnh đó, TP HCM cũng sẽ cử 5 đoàn y bác sĩ đến khám chữa bệnh cho người dân tại 5 xã gồm Hòa Thịnh, Đông Hoà, Hòa Xuân, Đồng Xuân và Tuy An Đông của tỉnh Đắk Lắk.

Tại buổi tiếp đoàn, ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, cho biết người dân và chính quyền tỉnh rất trân trọng và biết ơn đối với sự giúp đỡ quý báu của Đảng bộ, chính quyền và người dân TP HCM dành cho địa phương trong thời gian qua và đặc biệt là trong hoàn cảnh rất khó khăn hiện nay.

"Chúng tôi trân trọng và sử dụng hiệu quả nhất sự giúp đỡ của TP HCM đối với địa phương" - ông Trần Hữu Thế chia sẻ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM trao đổi với đại diện UB MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk về những nhu cầu của địa phương.

Trước đó, Tỉnh ủy Đắk Lắk có công văn gửi Thường trực Thành ủy TP HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM quan tâm tương trợ nguồn lực để hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra.

Theo thống kê ban đầu, TP HCM đã có nhiều chuyến xe chở 500 tấn nhu yếu phẩm thiết yếu đến hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk cùng 10 tỉ đồng. Trong sáng 25-11, gần 50 y, bác sĩ TP HCM đã mang thuốc men và trang thiết bị đến tỉnh Đắk Lắk.