Lao động

Đến năm 2030, tăng tỉ lệ lao động trí thức trong các ngành công nghiệp chiến lược lên 25%

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- Phát triển đội ngũ trí thức phải tập trung vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với mục tiêu phát triển quốc gia

Theo chỉ tiêu của chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 mà Chính phủ đã phê duyệt, đến năm 2030, nguồn nhân lực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo toàn thời gian đạt 12 người/10.000 dân, trở thành lực lượng sản xuất đặc biệt quan trọng.

Đến năm 2030, tăng tỉ lệ lao động trí thức trong các ngành công nghiệp chiến lược lên 25% - Ảnh 1.

Đến năm 2030, tối thiểu 40% phụ nữ và người thuộc các nhóm thiểu số tham gia trong các vị trí làm việc, nghiên cứu, giảng dạy, lãnh đạo trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Bên cạnh đó, tỉ lệ người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ đạt ít nhất 35%, trong đó có ít nhất 6.000 nghiên cứu sinh và 20.000 người học các chương trình tài năng; tỉ lệ lực lượng lao động trí thức trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chiến lược tăng lên 25%.

Cũng đến năm 2030, bảo đảm tối thiểu 40% phụ nữ và người thuộc các nhóm thiểu số tham gia trong các vị trí làm việc, nghiên cứu, giảng dạy, lãnh đạo trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, chiến lực cũng đặt mục tiêu thu hút 1.000 lượt trí thức Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia trao đổi, hợp tác nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ trong nước thông qua các hình thức làm việc linh hoạt. 

Đồng thời, xây dựng các mạng lưới kết nối chuyên gia, trí thức Việt Nam ở nước ngoài chuyên sâu theo lĩnh vực trọng tâm; có ít nhất 50% trí thức dưới 45 tuổi trong khu vực công được đào tạo và bồi dưỡng theo các chương trình nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý, lãnh đạo.

Chiến lược cũng nhấn mạnh phát triển đội ngũ trí thức phải bảo đảm hài hòa giữa số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số then chốt, gắn với các ưu tiên, mục tiêu phát triển quốc gia...

