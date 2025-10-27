Đèo Lò Xo tiếp tục sạt lở, tiếp tế nước uống, lương thực cho hàng chục tài xế mắc kẹt

Chiều 27-10, Đội CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp với Tổ SOS đèo Lò Xo tổ chức tiếp tế lương thực, nước uống cho khoảng 50 tài xế và phụ xe đang mắc kẹt trên đèo Lò Xo.

Đèo Lo Xo nối Quảng Ngãi - Đà Nẵng bị sạt lở nặng

Trước đó, từ chiều 26-10, do mưa lớn kéo dài, nhiều đoạn trên đèo Lò Xo bị sạt lở nghiêm trọng, khiến 37 xe tải với hơn 50 người bị kẹt giữa các điểm sạt lở khu vực giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng. Đến ngày 27-10, đèo Lò Xo tiếp tục xảy ra sạt lở nặng. Trong đó, 2 điểm sạt lở lớn nhất nằm tại Km1403 và Km1408 (đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi). Hiện tại, hơn 100 xe tải, ô tô đang mắc kẹt giữa đèo Lò Xo.

Đèo Lò Xo bị sạt lở khiến nhiều phương tiện không thể lưu thông. Video: Tổ SOS đèo Lò Xo

Do khu vực này nằm giữa rừng, không có nhà dân, việc nấu nướng, sinh hoạt của tài xế gặp nhiều khó khăn.

Để giúp đỡ tài xế bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo, Đội CSGT Ngọc Hồi và Tổ SOS đèo Lò Xo quyết định tiếp tế lương thực, thực phẩm. Khoảng 10 giờ 30 ngày 27-10, 12 thành viên Tổ SOS đèo Lò Xo đã vượt qua đoạn sạt lở dài khoảng 200m, nhiều vị trí bùn lún ngang bụng, để tiếp tế bánh mì, mì tôm, lương khô, sữa cho các tài xế. Dù trời vẫn mưa, nguy cơ sạt lở cao, lực lượng tiếp tế vẫn nỗ lực đưa thực phẩm đến nơi an toàn.

Phương tiện không thể lưu thông trên đèo Lò Xo

Anh Nguyễn Vỹ Ly, Đội trưởng Đội SOS đèo Lò Xo, cho biết khi đoàn đến nơi, các tài xế và phụ xe xúc động vì từ tối hôm qua đến sáng chưa có gì trong bụng. "Với khối lượng sạt lở lớn, dự kiến tối nay đèo vẫn chưa thông xe, nên sáng mai, đội sẽ tiếp tục nấu cơm, tổ chức chuyến tiếp tế thứ hai cho những người bị mắc kẹt"- anh Ly nói.

Ngoài Đội SOS Lò Xo, một số nhà hàng ở khu vực dưới chân đèo cũng đã nấu hàng trăm suất cơm miễn phí hỗ trợ những tài xế, hành khách đang mắc kẹt trên đèo Lò Xo.