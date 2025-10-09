HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Dẹp bãi giữ ô tô "chặt chém" tại BV Đa khoa Quảng Nam, giảm giá giữ xe 2 bánh

Bài, ảnh, clip: TRẦN THƯỜNG

(NLĐO) – Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) buộc nhà thầu chấm dứt thu tiền giữ xe ô tô trái quy định, đồng thời giảm giá trông giữ xe đạp, xe máy.

Liên quan đến thông tin Báo Người Lao Động phản ánh tình trạng đơn vị trúng thầu giữ xe tại Bệnh viện (BV) Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) thu tiền giữ xe ô tô trái quy định theo kiểu "chặt chém", sáng 9-10, bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc Phụ trách BV, cho biết đã tiếp nhận thông tin phản ánh và vào cuộc xử lý nhanh chóng.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam thừa nhận bất cập

Theo bác sĩ Khoa, ông tiếp quản BV từ ngày 14-8, sau khi ông Phạm Ngọc Ẩn, nguyên giám đốc BV, nghỉ hưu. Về giá thu giữ xe tại BV, ông Khoa nói bản thân đã nhận thấy bất cập, thu tiền cao. Cách đây 1-2 năm, ông đã nhiều lần có ý kiến nhưng không được ghi nhận.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Hình ảnh bảng niêm yết giá giữ xe ô tô 10.000 đồng/giờ trước và sau khi đã tháo bỏ

Khi tiếp nhận BV, ông cũng đau đáu việc này và đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thương thảo với nhà thầu điều chỉnh cho đúng quy định. "Trong cuộc họp giao ban gần đây, tôi đã phê bình, kiểm điểm vì làm chậm quá" – ông Khoa nói về việc chậm điều chỉnh giá giữ xe.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, ngay trong ngày 8-10, ông Khoa đã chỉ đạo rà soát. Sáng nay (9-10), ông Khoa chủ trì cuộc họp, yêu cầu chấm dứt ngay việc thu giữ xe ô tô trong khuôn viên bệnh viện vì không đủ điều kiện.

- Ảnh 4.

Bảng niêm yết giá giữ xe ô tô mỗi giờ 10.000 đồng đã được tháo bỏ

Người phụ trách BV Đa khoa Quảng Nam cho biết đã chỉ đạo thu tiền giữ xe theo đúng mức giá tại Quyết định 25/2017/QĐ-UBND năm 2017 của UBND TP Đà Nẵng.

"Tôi đã yêu cầu bắt đầu từ sáng nay, nhà xe phải thu theo đúng quy định. Xe đạp, xe máy 1.000 đồng/lượt vào ban ngày; ban đêm xe đạp 1.000 đồng, xe máy 2.000 đồng; giữ cả ngày lẫn đêm đối với xe đạp là 2.000 đồng, xe máy là 3.000 đồng chứ không phải thu 2.000 đồng, 4.000 đồng như hiện tại" – ông Khoa nói.

Cũng theo ông Khoa, BV sẽ không tổ chức trông giữ xe ô tô trong khuôn viên vì bãi đỗ xe chưa đáp ứng yêu cầu.

- Ảnh 5.

Bảng giá niêm yết giữ xe 2 bánh tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, đã điều chỉnh giảm theo đúng quy định

"Đối với xe ô tô, BV sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người đi khám chữa bệnh vào khu vực khoa sản. Những xe chở bệnh nhân, chuyển bệnh nhân đi cấp cứu, chở bệnh nhân về sẽ không thu tiền. Bởi vì xe ô tô đi vào khu vực đó không phải khu vực đi thăm bệnh hoặc đi thăm người nhà, mà khu vực đi cấp cứu và đưa bệnh nhân đi, đưa bệnh nhân về. Bệnh viện khi nào có điều kiện, có thiết kế bãi xe ô tô mới thu tiền. Việc thu tiền lâu nay có nhiều cái bất cập" – ông Khoa nói.

Thu tiền giữ xe không mang mục đích thu lợi kinh tế

Cũng theo ông Khoa, tại cuộc họp sáng nay, BV đã mời nhà thầu, yêu cầu tháo bỏ bảng niêm yết giá giữ xe ô tô, in lại bảng niêm yết giá vé giữ xe 2 bánh theo đúng quy định, thực hiện ngay trong ngày 9-10.

"Chúng tôi xác định việc giữ xe hoàn toàn không mang mục đích lợi ích kinh tế, việc giữ xe là để tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám chữa bệnh, đây như là một dịch vụ hỗ trợ để giúp cho việc khám chữa bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Văn Khoa, Phó Giám đốc Phụ trách Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, thông tin việc chấn chỉnh tình trạng giữ xe kiểu "chặt chém"

Tôi cũng đã chỉ đạo khi làm hợp đồng với nhà thầu phải ghi rõ yêu cầu đối với nhân viên giữ xe về tinh thần, thái độ phục vụ. Tuy họ không phải người của BV nhưng ảnh hưởng tới bộ mặt BV. Anh phải tư vấn, giải thích, cư xử đúng mực, giao tiếp tốt, nếu phát hiện ra sai phạm gì, kể cả thu không đúng, giao tiếp ứng xử không tốt thì BV sẽ chấm dứt hợp đồng ngay" – ông Khoa quả quyết.

Sáng 9-10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đơn vị trông giữ xe đã tháo bỏ bảng niêm yết giá giữ xe 10.000 đồng/giờ đồng thời thiết kế bảng niêm yết giá giữ xe 2 bánh theo đúng quy định.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian qua, nhiều người dân bày tỏ bức xúc trước việc BV Đa khoa Quảng Nam thu tiền giữ xe ô tô với giá quá cao, không đúng quy định của cơ quan chức năng.

Cụ thể, lấy lý do "hạn chế đậu xe trong khuôn viên bệnh viện, không cản trở việc cấp cứu bệnh nhân và giảm chi phí", đơn vị trông giữ xe thu tiền 10.000 đồng/giờ đối với xe ô tô.

Dù có bảng niêm yết rõ ràng nhưng nhiều người không chú ý, không biết quy định này, khi gửi xe tại BV đã bị "chặt chém" từ hàng trăm ngàn đồng đến cả tiền triệu.

