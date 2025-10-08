Thời gian qua, nhiều người dân bày tỏ bức xúc trước việc Bệnh viện (BV) Đa khoa Quảng Nam (phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) thu tiền giữ xe ô tô với giá quá cao, không đúng quy định.

"Tá hỏa" vì phí giữ xe ô tô quá cao

Theo phản ánh, BV Đa khoa Quảng Nam thu phí ô tô đậu trong bãi với mức 10.000 đồng/giờ. Nhiều người dân khi có việc vào gửi xe ô tô tại BV trên "tá hỏa" với chi phí giữ xe quá đắt đỏ.

Một người đi khám tại BV Đa khoa Quảng Nam sáng 8-10 mất 30.000 đồng tiền gửi xe dù chỉ vào bệnh viện hơn 2 giờ

Chị D.L (trú xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng) cho biết cách đây vài hôm, chị được chồng chở vào BV Đa khoa Quảng Nam để sinh con. Sau 3 ngày, mẹ con chị xuất viện, chồng chị ra lấy xe về thì mới được nhân viên giữ xe thông báo mỗi giờ 10.000 đồng. Tính ra, vợ chồng chị mất mấy trăm ngàn đồng tiền giữ xe. Sau khi phản ứng và "thương thảo", chồng chị trả tiền giữ xe là 90.000 đồng.

Trước đó, nhiều người cũng đăng tải bài viết trên Facebook bày tỏ bức xúc bởi giá giữ xe quá cao tại BV Đa khoa Quảng Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tại bãi giữ xe của BV Đa khoa Quảng Nam có niêm yết giá giữ xe đạp, xe máy và ô tô đầy đủ. Giá giữ xe đạp, xe máy từ 1.000 đồng đến 5.000 đồng/lượt.

Riêng tại bãi giữ xe ô tô có một tấm bảng khá lớn, đặt ở ngay tại lối dẫn đi vào. Cụ thể, giá giữ xe ô tô mỗi block 60 phút là 10.000 đồng. Trên bảng niêm yết có ghi rõ xe đưa bệnh nhân vào cấp cứu tại khoa sản được miễn phí 60 phút đầu tiên.

Nhà giữ xe bệnh viện có niêm yết giá gửi xe 2 bánh đầy đủ

Trên tấm bảng cũng có dòng chữ khuyến cáo với nội dung: "Hạn chế đậu xe trong khuôn viên bệnh viện quá lâu để không cản trở việc cấp cứu bệnh nhân và giảm chi phí".

Nhiều người dân cho rằng mặc dù bệnh viện đã để bảng niêm yết và ghi chú rõ ràng tuy nhiên không phải ai cũng chú ý để biết về quy định riêng của bệnh viện. Họ cho rằng lý do đưa ra như vậy nhưng chẳng khác gì "chiếc bẫy" giăng ra để lấy tiền của người bệnh.

Ông Nguyễn Quang Minh (61 tuổi, trú xã Thăng An, TP Đà Nẵng), cho biết sáng nay (8-10), ông đến khám tại BV Đa khoa Quảng Nam lúc gần 7 giờ và có gửi xe tại bãi của BV. Lúc 9 giờ 10 phút, khi lấy xe, nhân viên thu 30.000 đồng phí giữ xe. Ông Minh nói rất bất ngờ vì cứ nghĩ mỗi lượt giữ xe là 10.000 đồng.

"Khi đi vào mình không chú ý cái bảng niêm yết, cũng không được nhà xe thông tin gì, cứ nghĩ 10.000 đồng. Bệnh nhân đi khám đông, mỗi lần khám mấy tiếng, mất mấy chục ngàn tiền giữ xe là quá cao" – ông Minh nói.

Clip: Người dân bất ngờ khi vào khám bệnh hơn 2 giờ, mất 30.000 đồng tiền gửi xe

Sáng 8-10, phóng viên Báo Người Lao Động gọi vào số điện thoại trên bảng niêm yết giá giữ xe của BV Đa khoa Quảng Nam thì người phụ trách cho biết mình ở bộ phận hành chính quản trị và là thành viên hội đồng đấu giá bãi giữ xe của bệnh viện.

Theo cán bộ này, ngày hôm qua (7-10), hội đồng của bệnh viện đã họp và thống nhất sẽ mời nhà thầu lên để thương thảo lại hợp đồng, theo hướng giảm xuống 50% so với hiện nay (tương đương 5.000 đồng/giờ đối với ô tô).

"Thời gian qua cũng có nhận được nhiều phản ánh của người dân, nhiều người vô không để ý họ phản ứng, cần điều chỉnh xuống cho hợp lý. Trong ngày hôm nay sẽ mời nhà thầu lên để đưa xuống chứ không để như vậy được" – vị cán bộ cho biết.

Nhiều người cho rằng bệnh viện đưa ra lý do có vẻ chính đáng nhưng chẳng khác nào một "chiếc bẫy" giăng ra để thu tiền giữ xe

Bác sĩ Nguyễn Tam Thăng, Phó Giám đốc BV Đa khoa Quảng Nam, cho biết trước đó Sở Y tế Đà Nẵng cũng có kiểm tra về nội dung này và có yêu cầu điều chỉnh. Ông Thăng nói mình không phụ trách mảng này nên sẽ ghi nhận phản ánh để báo cáo lại cho bác sĩ phụ trách bệnh viện.

Sáng 8-10, phóng viên Báo Người Lao Động 2 lần gọi vào số điện thoại của phó giám đốc phụ trách BV để hỏi thêm thông tin nhưng không được.

Điều chỉnh thành 5.000 đồng/giờ có tiếp tục trái quy định?

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, tháng 4-2017, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã ban hành quyết định về việc quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, quy định tại các bệnh viện, giá vé giữ xe ô tô chở người dưới 15 chỗ ngồi, ô tô tải có trọng tải dưới 3,5 tấn là 12.000 đồng/lượt; xe ô tô chở người từ 15 chỗ ngồi trở lên, ô tô tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên là 18.000 đồng/lượt.

Tại TP Đà Nẵng, tháng 8-2017, UBND TP ban hành quyết định về giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn TP.

Theo đó, tại các bệnh viện, đối với ô tô từ 16 chỗ trở xuống, ôtô tải từ 3,5 tấn trở xuống giá vé gửi xe ban ngày là 5.000 đồng/chiếc/lượt; ban đêm là 7.000 đồng/chiếc/lượt; cả ngày lẫn đêm là 12.000 đồng/chiếc/lượt.

Đối với ô tô trên 16 chỗ; ô tô tải trên 3,5 tấn, giá vé giữ xe ban ngày là 10.000 đồng/chiếc/lượt; ban đêm 15.000 đồng/chiếc/lượt; cả ngày lẫn đêm là 25.000 đồng/chiếc/lượt.

Như vậy, việc BV Đa khoa Quảng Nam dự định điều chỉnh theo hướng thu 5.000 đồng/giờ đối với ô tô là chưa đúng quy định.