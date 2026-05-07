Phạt nam thanh niên vì dán quảng cáo trái phép ở trung tâm TPHCM

Công an phường Tân Định, TPHCM cho biết vừa xử phạt một thanh niên do có hành vi dán quảng cáo sai quy định.

L.H.T bị buộc khắc phục hậu quả.

Chiều 7-5, tổ công tác Công an phường Tân Định tuần tra thì phát hiện một thanh niên đang dán quảng cáo sai quy định tại nhà số 294 Hai Bà Trưng, phường Tân Định nên mời về trụ sở làm việc.

Người này khai tên L.H.T. và thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an phường Tân Định đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với T. mức phạt 1,5 triệu đồng, theo Nghị định 38/2021/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Công an cũng áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung, buộc T. tẩy xóa các nội dung quảng cáo trái phép.

L.H.T dán quảng cáo trên đường Hai Bà Trưng.

Công an TPHCM đang phối hợp với các lực lượng xử lý nghiêm tình trạng "quảng cáo bẩn", dán tờ rơi, treo bảng quảng cáo trái phép trên cây xanh, cột điện, tường nhà,...

Người dân và các cơ sở kinh doanh cần thực hiện quảng cáo đúng nơi quy định, tuân thủ pháp luật về quảng cáo và bảo vệ công trình công cộng.