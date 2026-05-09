Giới trẻ đổ về phố cổ Hội An check-in mùa hoa giấy

Trần Thường

(NLĐO) - Người dân và du khách tỏ ra thích thú khi nhiều con đường trong khu phố cổ Hội An rợp hoa giấy với đủ loại màu khoe sắc.

Những ngày đầu hè, nhiều tuyến đường trong phố cổ Hội An được phủ kín bởi những giàn hoa giấy rực rỡ, trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách và giới trẻ.

Từ sáng sớm đến chiều muộn, các tuyến đường như Trần Phú, Bạch Đằng hay khu vực Chùa Cầu luôn nhộn nhịp người chụp ảnh. 

Những mảng hoa giấy màu hồng tím buông phủ xuống mái ngói vàng cổ kính tạo nên khung cảnh đậm chất Hội An, khiến nhiều du khách thích thú.


Hoa giấy khoe sắc rực rỡ tại phố cổ Hội An

Nhiều bạn trẻ diện váy áo nhẹ nhàng, mang theo máy ảnh, điện thoại để lưu lại những khoảnh khắc giữa mùa hoa đẹp nhất trong năm. Không ít du khách nước ngoài cũng dừng chân dưới các giàn hoa giấy để chụp ảnh lưu niệm.



Theo người dân địa phương, khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 là thời điểm hoa giấy nở rộ nhất. 

Dưới cái nắng đầu hè, sắc hoa càng trở nên nổi bật trên nền tường vàng đặc trưng của phố cổ.

Các quán cà phê, cửa hàng lưu niệm nằm dưới những giàn hoa lớn cũng trở thành điểm dừng chân đông khách. Nhiều nhiếp ảnh gia cho biết chỉ cần đi dọc các con phố nhỏ là có thể bắt gặp những góc ảnh đẹp, mang đậm vẻ bình yên và thơ mộng của Hội An.

Không chỉ là điểm tham quan nổi tiếng, mùa hoa giấy còn góp phần tạo nên sức hút riêng cho du lịch Hội An, đặc biệt với giới trẻ yêu thích chụp ảnh và trải nghiệm không gian cổ kính.

