Một ngày “đầy cảm hứng” với Hòn Cau

Chỉ mất khoảng 15 phút đi tàu từ cảng Liên Hương, hòn đảo nhỏ mang tên Hòn Cau – hay còn gọi là Cù Lao Câu – hiện ra giữa biển khơi như một viên ngọc xanh trong vắt.

Không ồn ào, không dày đặc dịch vụ du lịch, nơi đây chinh phục du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên và cảm giác tách biệt hẳn khỏi nhịp sống hối hả thường ngày.

Ngay từ khi tàu rời bến, biển đã dần chuyển màu. Càng tiến gần đảo, mặt nước càng xanh ngọc bích, trong đến mức có thể nhìn thấy những mảng đá và rong biển dưới đáy.

Hòn Cau hiện lên với dáng vẻ mộc mạc, hoang sơ, được bao quanh bởi hàng vạn khối đá nguyên sinh đủ hình thù, kích cỡ.

Khám phá Hòn Cau – đảo hoang sơ mê hoặc du khách

Có tảng đá dựng đứng như bức tường thành giữa đại dương, có cụm đá xếp tầng như bàn tay khổng lồ của thiên nhiên, lại có những khối đá mang hình dáng con thuyền vươn ra biển lớn. Tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ thú, như được sắp đặt bởi bàn tay vô hình của thời gian và sóng gió.

Hòn Cau giữ trọn vẻ nguyên sơ với biển trong vắt, bãi đá độc đáo và hệ sinh thái quý

Xen giữa những bãi đá là các dải cát nhỏ trắng mịn, ôm lấy làn nước xanh biếc hiền hòa. Vẻ đẹp ấy khiến Hòn Cau trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu biển, thích khám phá và tìm kiếm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên hoang dã. Không gian trên đảo mang một vẻ êm đềm đặc biệt, đủ để bất cứ ai đặt chân đến cũng dễ dàng bị cuốn hút.

Một trong những điểm nổi bật nhất của đảo là Bãi Tiên – nơi được nhiều người ví như "hồ bơi tự nhiên" giữa biển khơi. Vùng nước nơi đây xanh trong, sóng êm và được bao bọc bởi những khối đá lớn tạo thành khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa thơ mộng.

Du khách thường chọn nơi này để tắm biển, lặn ngắm san hô hoặc ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Không xa đó là Hang Yến với những vách đá dựng đứng, từng là nơi chim yến sinh sống. Dọc quanh đảo còn nhiều bãi đá nguyên sinh mang hình thù kỳ lạ, được sóng và gió bào mòn suốt hàng triệu năm.

Một ngày khám phá Hòn Cau thường bắt đầu từ sáng sớm. Khi tàu cập bến, du khách có thể men theo những lối mòn nhỏ để ngắm trọn biển trời, check-in tại các bãi đá độc đáo hoặc đơn giản là ngồi dưới bóng cây phong ba, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

Về Cù Lao Câu tìm vẻ đẹp nguyên sơ của biển Việt

Đến trưa, nhiều người lựa chọn tắm biển hoặc lặn ngắm san hô ở vùng nước nông quanh đảo. Chỉ cần đeo kính lặn, thế giới dưới làn nước trong veo hiện ra với những cụm san hô nhỏ và đàn cá bơi lội sát chân người.

Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên, Hòn Cau còn mang đậm nét văn hóa biển đảo. Trên đảo có lăng Ông Nam Hải – nơi ngư dân thờ phụng và cầu mong mưa thuận gió hòa cho những chuyến ra khơi.

Sự hiện diện của lăng Ông khiến hòn đảo nhỏ thêm phần linh thiêng, gắn bó mật thiết với đời sống của cộng đồng ngư dân vùng biển.

Khác với nhiều điểm du lịch biển đông đúc, Hòn Cau gần như chưa có hệ thống lưu trú du lịch. Trên đảo chỉ có một khu nhà tiền chế hơn 10 phòng do Công ty Hoàng Phúc vận hành, chủ yếu phục vụ du khách không thể vào đất liền khi thời tiết xấu.

Chính sự giản dị ấy lại trở thành nét hấp dẫn riêng của hòn đảo: không khách sạn cao tầng, không quán xá chen chúc, chỉ có biển trời và thiên nhiên nguyên vẹn.

Để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt đã được đưa vào sử dụng từ tháng 7-2025. Với công suất 750 lít mỗi giờ, hệ thống sử dụng thiết bị châu Âu, được bảo trì định kỳ hằng tháng, giúp chuyển nước biển thành nước ngọt có nồng độ muối gần như bằng 0. Đây là giải pháp quan trọng, góp phần duy trì hoạt động trên đảo và phục vụ du khách.

Hòn Cau cũng là nơi gắn với công tác bảo tồn rùa biển nhiều năm qua. Từ tháng 4 đến tháng 10, nhiều cá thể rùa biển, chủ yếu là loài vích, tìm về đảo để đẻ trứng. Những bãi cát yên tĩnh trở thành nơi ấp nở sự sống mới.

Sau khi rùa đẻ, trứng được đưa về khu vực ấp an toàn, rồi rùa con được thả trở lại đại dương. Hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển được duy trì thường xuyên, giúp du khách hiểu hơn về giá trị của thiên nhiên nơi đây.

Giữa nhịp phát triển du lịch sôi động của vùng biển Nam Trung bộ, Hòn Cau vẫn như một khoảng lặng xanh mát giữa đại dương.

Đây là một nơi mà chỉ cần đặt chân đến, người ta có thể tạm quên đi những ồn ào thường nhật, để lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của biển Việt Nam.