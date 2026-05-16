HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

Một ngày “đầy cảm hứng” với Hòn Cau

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Tắm biển, lặn ngắm san hô, ngắm đá kỳ thú và lắng nghe sóng gió Hòn Cau... mang đến hành trình khám phá đầy cảm hứng

Chỉ mất khoảng 15 phút đi tàu từ cảng Liên Hương, hòn đảo nhỏ mang tên Hòn Cau – hay còn gọi là Cù Lao Câu – hiện ra giữa biển khơi như một viên ngọc xanh trong vắt.

Không ồn ào, không dày đặc dịch vụ du lịch, nơi đây chinh phục du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ, bình yên và cảm giác tách biệt hẳn khỏi nhịp sống hối hả thường ngày.

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 1.

Từ cảng Liên Hương, du khách mất khoảng 15 phút để đến Hòn Cau

Ngay từ khi tàu rời bến, biển đã dần chuyển màu. Càng tiến gần đảo, mặt nước càng xanh ngọc bích, trong đến mức có thể nhìn thấy những mảng đá và rong biển dưới đáy.

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 2.

Du khách choáng ngợp trước vẻ đẹp trên đảo

Hòn Cau hiện lên với dáng vẻ mộc mạc, hoang sơ, được bao quanh bởi hàng vạn khối đá nguyên sinh đủ hình thù, kích cỡ.

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 3.

Hòn Cau được bao quanh bởi hàng vạn khối đá nguyên sinh

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 4.

Khám phá Hòn Cau – đảo hoang sơ mê hoặc du khách

Có tảng đá dựng đứng như bức tường thành giữa đại dương, có cụm đá xếp tầng như bàn tay khổng lồ của thiên nhiên, lại có những khối đá mang hình dáng con thuyền vươn ra biển lớn. Tất cả tạo nên bức tranh thiên nhiên kỳ thú, như được sắp đặt bởi bàn tay vô hình của thời gian và sóng gió.

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 5.

Hòn Cau giữ trọn vẻ nguyên sơ với biển trong vắt, bãi đá độc đáo và hệ sinh thái quý

Xen giữa những bãi đá là các dải cát nhỏ trắng mịn, ôm lấy làn nước xanh biếc hiền hòa. Vẻ đẹp ấy khiến Hòn Cau trở thành điểm đến lý tưởng cho những du khách yêu biển, thích khám phá và tìm kiếm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên hoang dã. Không gian trên đảo mang một vẻ êm đềm đặc biệt, đủ để bất cứ ai đặt chân đến cũng dễ dàng bị cuốn hút.

Một trong những điểm nổi bật nhất của đảo là Bãi Tiên – nơi được nhiều người ví như "hồ bơi tự nhiên" giữa biển khơi. Vùng nước nơi đây xanh trong, sóng êm và được bao bọc bởi những khối đá lớn tạo thành khung cảnh vừa kỳ vĩ vừa thơ mộng.

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 6.

Bãi Tiên - nơi du khách mê mẩn với những khối đá nguyên thủy trên đảo

Du khách thường chọn nơi này để tắm biển, lặn ngắm san hô hoặc ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Không xa đó là Hang Yến với những vách đá dựng đứng, từng là nơi chim yến sinh sống. Dọc quanh đảo còn nhiều bãi đá nguyên sinh mang hình thù kỳ lạ, được sóng và gió bào mòn suốt hàng triệu năm.

Một ngày khám phá Hòn Cau thường bắt đầu từ sáng sớm. Khi tàu cập bến, du khách có thể men theo những lối mòn nhỏ để ngắm trọn biển trời, check-in tại các bãi đá độc đáo hoặc đơn giản là ngồi dưới bóng cây phong ba, lắng nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 7.

Về Cù Lao Câu tìm vẻ đẹp nguyên sơ của biển Việt

Đến trưa, nhiều người lựa chọn tắm biển hoặc lặn ngắm san hô ở vùng nước nông quanh đảo. Chỉ cần đeo kính lặn, thế giới dưới làn nước trong veo hiện ra với những cụm san hô nhỏ và đàn cá bơi lội sát chân người.

Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên, Hòn Cau còn mang đậm nét văn hóa biển đảo. Trên đảo có lăng Ông Nam Hải – nơi ngư dân thờ phụng và cầu mong mưa thuận gió hòa cho những chuyến ra khơi.

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 8.

Lăng Ông Nam Hải trên đảo Hòn Cau

Sự hiện diện của lăng Ông khiến hòn đảo nhỏ thêm phần linh thiêng, gắn bó mật thiết với đời sống của cộng đồng ngư dân vùng biển.

Khác với nhiều điểm du lịch biển đông đúc, Hòn Cau gần như chưa có hệ thống lưu trú du lịch. Trên đảo chỉ có một khu nhà tiền chế hơn 10 phòng do Công ty Hoàng Phúc vận hành, chủ yếu phục vụ du khách không thể vào đất liền khi thời tiết xấu.

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 9.

Du khách ngắm hoàng hôn trên đảo Hòn Cau

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 10.

Nơi phục vụ ăn uống và lưu trú cho du khách nếu phải ở lại qua đêm trên đảo do thời tiết xấu

Chính sự giản dị ấy lại trở thành nét hấp dẫn riêng của hòn đảo: không khách sạn cao tầng, không quán xá chen chúc, chỉ có biển trời và thiên nhiên nguyên vẹn.

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 11.

Phục vụ cho du khách ăn uống về đêm trên đảo

Để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt, hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt đã được đưa vào sử dụng từ tháng 7-2025. Với công suất 750 lít mỗi giờ, hệ thống sử dụng thiết bị châu Âu, được bảo trì định kỳ hằng tháng, giúp chuyển nước biển thành nước ngọt có nồng độ muối gần như bằng 0. Đây là giải pháp quan trọng, góp phần duy trì hoạt động trên đảo và phục vụ du khách.

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 12.

Hệ thống lọc nước biển, đảm bảo cung cấp nước ngọt cho du khách trên đảo Hòn Cau

Hòn Cau cũng là nơi gắn với công tác bảo tồn rùa biển nhiều năm qua. Từ tháng 4 đến tháng 10, nhiều cá thể rùa biển, chủ yếu là loài vích, tìm về đảo để đẻ trứng. Những bãi cát yên tĩnh trở thành nơi ấp nở sự sống mới.

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 13.

Rùa biển được ấp, canh nở cẩn thận trên đảo Hòn Cau

Sau khi rùa đẻ, trứng được đưa về khu vực ấp an toàn, rồi rùa con được thả trở lại đại dương. Hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường và hệ sinh thái biển được duy trì thường xuyên, giúp du khách hiểu hơn về giá trị của thiên nhiên nơi đây.

Khám pha Hòn Cau - viên ngọc xanh giữa biển khơi Nam Trung bộ - Ảnh 14.

Rùa con sau khi ấp thành công, bơi về biển trên Hòn Cau

Giữa nhịp phát triển du lịch sôi động của vùng biển Nam Trung bộ, Hòn Cau vẫn như một khoảng lặng xanh mát giữa đại dương.

CLIP: Hòn Cau – nơi biển trời giữ nguyên vẻ mộc mạc

Đây là một nơi mà chỉ cần đặt chân đến, người ta có thể tạm quên đi những ồn ào thường nhật, để lắng nghe tiếng sóng, tiếng gió và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của biển Việt Nam.

Tin liên quan

VIDEO: Đã mắt với đàn cá heo “nhảy múa” giữa biển Hòn Cau

VIDEO: Đã mắt với đàn cá heo “nhảy múa” giữa biển Hòn Cau

(NLĐO) - Sự xuất hiện của đàn cá heo hơn 20 con được xem là dấu hiệu cho thấy chất lượng môi trường và hệ sinh thái biển Hòn Cau đang dần hồi phục

Đã mắt với ổ trứng rùa biển quý hiếm trên Hòn Cau

(NLĐO) - Ổ trứng rùa biển lớn vừa mới đẻ trên bãi biển Hòn Cau được các nhân viên bảo tồn cẩn thận di chuyển đến khu vực an toàn để trứng nở thành công.

Thả hơn 1,1 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản vùng biển Hòn Cau

(NLĐO) - Ngành nông nghiệp Lâm Đồng thả hơn 1,4 triệu con giống tại Hòn Cau và Tà Đùng, góp phần phục hồi hệ sinh thái và phát triển nghề cá bền vững

Lâm Đồng du lịch biển Hòn Cau
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo