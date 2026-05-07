ĐH Kinh tế TPHCM quy tụ gần 700 chuyên gia doanh nghiệp lên giảng đường

Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) ngày 7-5 cho biết đã thu hút gần 700 chuyên gia, nhà quản lý, nhân sự cấp cao từ doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tham gia chương trình giảng viên thực tiễn (Practical Lecturer) đợt 1 năm 2026.

Chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy tại UEH

Theo UEH, chương trình hướng đến triển khai hơn 50 lớp học Glo-cal truyền cảm hứng, kết nối tri thức học thuật với thực tiễn thị trường. Trong số các chuyên gia đăng ký tham gia, gần 50% là nhà quản lý cấp cao tại doanh nghiệp.

Đây là một phần trong chiến lược đào tạo theo triết lý "Glo-cal Education" của UEH, kết hợp tri thức toàn cầu với bối cảnh địa phương và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Nhà trường cho biết việc mời chuyên gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy đã được triển khai nhiều năm qua ở các ngành đào tạo, song từ năm 2026 sẽ được hệ thống hóa thành mạng lưới kết nối dài hạn.

Theo thống kê của UEH, hơn 700 chuyên gia tham gia chương trình đến từ hơn 500 tổ chức trong và ngoài nước. Khoảng 4% là lãnh đạo cấp cao, 45% là trưởng/phó phòng, trưởng bộ phận; gần 60% có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc.

UEH cho biết hơn 74% chuyên gia có trình độ thạc sĩ trở lên, hơn 62% được đào tạo tại các cơ sở giáo dục quốc tế, trong đó nhiều người sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách UEH, nhấn mạnh chương trình không chỉ là hoạt động học thuật mà còn là cách nhà trường tái định nghĩa không gian học tập, nơi sinh viên được tiếp cận trải nghiệm thực tế, đối thoại đa chiều cùng chuyên gia từ doanh nghiệp và thị trường lao động.

Theo kế hoạch, mạng lưới giảng viên thực tiễn sẽ được UEH duy trì định kỳ 2 lần mỗi năm.