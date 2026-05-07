ĐH Kinh tế TPHCM quy tụ gần 700 chuyên gia doanh nghiệp lên giảng đường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

ĐH Kinh tế TPHCM quy tụ gần 700 chuyên gia doanh nghiệp lên giảng đường

Huy Lân

(NLĐO)- Gần 700 chuyên gia từ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước sẽ tham gia giảng dạy hơn 50 lớp học thực tiễn tại ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) năm 2026.

Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) ngày 7-5 cho biết đã thu hút gần 700 chuyên gia, nhà quản lý, nhân sự cấp cao từ doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tham gia chương trình giảng viên thực tiễn (Practical Lecturer) đợt 1 năm 2026.

UEH quy tụ gần 700 chuyên gia doanh nghiệp lên giảng đường - Ảnh 1.

Chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy tại UEH

Theo UEH, chương trình hướng đến triển khai hơn 50 lớp học Glo-cal truyền cảm hứng, kết nối tri thức học thuật với thực tiễn thị trường. Trong số các chuyên gia đăng ký tham gia, gần 50% là nhà quản lý cấp cao tại doanh nghiệp.

Đây là một phần trong chiến lược đào tạo theo triết lý "Glo-cal Education" của UEH, kết hợp tri thức toàn cầu với bối cảnh địa phương và nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động. Nhà trường cho biết việc mời chuyên gia doanh nghiệp tham gia giảng dạy đã được triển khai nhiều năm qua ở các ngành đào tạo, song từ năm 2026 sẽ được hệ thống hóa thành mạng lưới kết nối dài hạn.

Theo thống kê của UEH, hơn 700 chuyên gia tham gia chương trình đến từ hơn 500 tổ chức trong và ngoài nước. Khoảng 4% là lãnh đạo cấp cao, 45% là trưởng/phó phòng, trưởng bộ phận; gần 60% có trên 5 năm kinh nghiệm làm việc.

UEH cho biết hơn 74% chuyên gia có trình độ thạc sĩ trở lên, hơn 62% được đào tạo tại các cơ sở giáo dục quốc tế, trong đó nhiều người sở hữu các chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó Giám đốc phụ trách UEH, nhấn mạnh chương trình không chỉ là hoạt động học thuật mà còn là cách nhà trường tái định nghĩa không gian học tập, nơi sinh viên được tiếp cận trải nghiệm thực tế, đối thoại đa chiều cùng chuyên gia từ doanh nghiệp và thị trường lao động.

Theo kế hoạch, mạng lưới giảng viên thực tiễn sẽ được UEH duy trì định kỳ 2 lần mỗi năm.

Tin liên quan

Đại học Kinh tế TP HCM dẫn đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng ĐH thế giới

Đại học Kinh tế TP HCM dẫn đầu Việt Nam trong bảng xếp hạng ĐH thế giới

(NLĐO) - Trong số 11 đại diện của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng THE 2026, ĐH Kinh tế TP HCM tiếp tục giữ vị trí cao nhất

Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kinh tế TP HCM

(NLĐO) - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thúc đẩy chuyển đổi số, Gia Lai đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kinh tế TP HCM

PGS-TS Bùi Quang Hùng phụ trách điều hành Đại học Kinh tế TP HCM

(NLĐO) - Đại học Kinh tế TP HCM thực hiện chuyển giao lãnh đạo kế cận, tiếp nối thực hiện chiến lược giai đoạn 2025-2030

chuyên gia UEH Đại học kinh tế TPHCM PGS- TS Bùi Quang Hùng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo