Giáo dục

ĐHQG TP HCM có 51 ứng viên đạt chuẩn giáo sư và phó giáo sư

Huế Xuân - Huy Lân

(NLĐO) - Trong số 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, ĐHQG TP HCM có có 51 ứng viên.

Ngày 6-11, ĐHQG TP HCM thông báo danh sách 51 ứng viên đạt chuẩn, gồm 8 người đạt chuẩn chức danh giáo sư và 43 người đạt chuẩn chức danh phó giáo sư. Đặc biệt, cả 9 đơn vị thành viên của ĐHQG TP HCM đều có ứng viên được công nhận.

Với chức danh giáo sư, Trường ĐH Bách khoa dẫn đầu với 5 người và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên có 3 người.

Với chức danh phó giáo sư, Trường ĐH Bách khoa tiếp tục dẫn đầu (9 người), tiếp theo là Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (8 người), Trường ĐH An Giang (6 người), Trường ĐH Công nghệ thông tin (5 người), Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (4 người), Trường ĐH Kinh tế – Luật (4 người), Trường ĐH Khoa học Sức khỏe (2 người), Viện Môi trường và Tài nguyên (2 người), Ban Pháp chế ĐHQG TP HCM (1 người) .

ĐHQG TP HCM có 51 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư - Ảnh 1.

ĐHQG TP HCM có 51 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư - Ảnh 2.

ĐHQG TP HCM có 51 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư - Ảnh 3.

Danh sách 51 ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư, giáo sư của ĐHQG TP HCM năm 2025

Trong đó, ứng viên trẻ nhất của ĐHQG TP HCM là TS Lê Kim Hùng, hiện đang công tác tại Trường ĐH Công nghệ thông tin. Ông sinh năm 1990, ứng viên đạt chuẩn phó giáo sư năm nay.

Năm 2024, TS Lê Kim Hùng đã vinh dự nhận tuyên dương Gương mặt trẻ triển vọng Việt Nam và Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng, là 1 trong 30 đại biểu TP HCM được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII, năm 2025.

Năm 2025, ông là một trong 18 cá nhân được ĐHQG TP HCM vinh danh khen thưởng nhờ những thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực trong công tác chuyên môn, phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

ĐHQG TP HCM có 51 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư - Ảnh 4.

TS Lê Kim Hùng nhận giải thưởng "Giảng viên của năm" năm 2024 do ĐHQG TP HCM trao tặng. Ảnh: Trường ĐH Công nghệ thông tin.

ĐHQG TP HCM có 51 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư - Ảnh 5.

TS Lê Kim Hùng nhận Giải thưởng Khoa học Công nghệ Quả Cầu Vàng 2024 với công trình nghiên cứu thuật toán lấy mẫu thích ứng cho thiết bị trong internet vạn vật quy mô lớn

Theo Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước, trong 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh năm 2025, có 71 người đạt chuẩn giáo sư và 829 người đạt chuẩn phó giáo sư. Danh sách này chưa bao gồm các ứng viên ngành Quân sự và An ninh.

Trong thời hạn 15 ngày, nếu không có đơn thư, phản ánh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.



