HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM Nguyễn Hoàng Định được phong hàm Giáo sư

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Trong 27 năm làm nghề, GS-TS Nguyễn Hoàng Định đã thực hiện hàng ngàn ca phẫu thuật tim phức tạp, tiên phong áp dụng phẫu thuật tim nội soi...

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 900 người đạt chuẩn chức danh năm 2025. Trong số 14 Giáo sư ngành Y học được công nhận, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM chính thức được phong hàm Giáo sư, ghi dấu chặng đường hơn 30 năm gắn bó, cống hiến không ngừng cho sự phát triển của ngành phẫu thuật tim mạch Việt Nam nói riêng và ngành y nói chung.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM Nguyễn Hoàng Định được phong hàm giáo sư năm 2025 - Ảnh 1.

Trong 27 năm làm nghề, GS-TS Nguyễn Hoàng Định đã thực hiện hàng ngàn ca phẫu thuật tim phức tạp, tiên phong áp dụng phẫu thuật tim nội soi, phẫu thuật ít xâm lấn

Sinh năm 1969, trong một gia đình có truyền thống y khoa, GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định - con trai của BS Nguyễn Hoàng Đệ - Nguyên Giám đốc Bệnh viện 7A (Quân khu 7 - TPHCM), đã sớm tiếp xúc với môi trường bệnh viện từ khi còn nhỏ. Những hình ảnh về người cha tận tụy bên bệnh nhân đã gieo trong ông tình yêu và lòng tôn kính sâu sắc với nghề y.

Tốt nghiệp ĐH Y Dược TP HCM năm 1993 loại giỏi, ông thi đậu chương trình Bác sĩ nội trú Ngoại tổng quát - một trong những bậc đào tạo tinh hoa và khắt khe nhất. Sau đó, ông sang Pháp tu nghiệp về ghép gan - tụy, phẫu thuật tim và mạch máu tại các trung tâm hàng đầu châu Âu. 

Khi trở về nước, ông công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trước khi nhận lời mời về Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM, nơi ông dành trọn tâm huyết để xây dựng và phát triển Khoa Phẫu thuật Tim mạch - nay là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM Nguyễn Hoàng Định được phong hàm giáo sư năm 2025 - Ảnh 2.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định (thứ hai từ phải sang) cùng ekip thực hiện ca phẫu thuật tim phức tạp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Hiện nay, GS-TS- BS Nguyễn Hoàng Định là Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, đồng thời là Trưởng Bộ môn Ngoại Lồng ngực Tim mạch, Khoa Y, Trường ĐH Y Dược TP HCM. Ông vừa là người thầy, vừa là người dẫn dắt chuyên môn, góp phần đào tạo hàng trăm bác sĩ nội trú, thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên khoa sâu.

Trong suốt 27 năm làm nghề, GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định đã thực hiện hàng ngàn ca phẫu thuật tim phức tạp, tiên phong áp dụng phẫu thuật tim nội soi, phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật và can thiệp động mạch chủ - những kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao, giúp bệnh nhân giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống.

Miệt mài nghiên cứu khoa học

Không chỉ dừng lại ở thực hành lâm sàng, ông còn là nhà khoa học miệt mài với 125 công trình nghiên cứu, trong đó có 15 bài báo quốc tế uy tín, 8 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở và cấp Sở, cùng 4 đầu sách chuyên khảo và giáo trình. Ông đã hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh tiến sĩ, trong đó 3 người được ông hướng dẫn chính.

Những đóng góp của GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định đã được ghi nhận bằng Huân chương Lao động hạng Ba (2013), danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (2017), Giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam (2020) cho công trình "Phẫu thuật tim nội soi và ít xâm lấn", cùng nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế.

Tin liên quan

Nhiều giáo sư nổi tiếng thế giới nói về những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ

Nhiều giáo sư nổi tiếng thế giới nói về những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình - thẩm mỹ

(NLĐO) - Nhiều giáo sư nổi tiếng thế giới đã cập nhật về những tiến bộ trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ tại hội nghị do Trường ĐH Y - Dược, ĐH Huế tổ chức.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiễn biệt Giáo sư Nguyễn Bửu Triều

(NLĐO) - Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương, ghi sổ tang tưởng nhớ Giáo sư Nguyễn Bửu Triều - "cây đại thụ" ngành ngoại khoa Việt Nam.

Hai giáo sư người Việt được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

(NLĐO)- Thiếu tướng, GS-TSKH, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng và GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.

Bác sĩ nội trú ca phẫu thuật đại học y dược Hội đồng Giáo sư nhà nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo