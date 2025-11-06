Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách 900 người đạt chuẩn chức danh năm 2025. Trong số 14 Giáo sư ngành Y học được công nhận, PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM chính thức được phong hàm Giáo sư, ghi dấu chặng đường hơn 30 năm gắn bó, cống hiến không ngừng cho sự phát triển của ngành phẫu thuật tim mạch Việt Nam nói riêng và ngành y nói chung.

Sinh năm 1969, trong một gia đình có truyền thống y khoa, GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định - con trai của BS Nguyễn Hoàng Đệ - Nguyên Giám đốc Bệnh viện 7A (Quân khu 7 - TPHCM), đã sớm tiếp xúc với môi trường bệnh viện từ khi còn nhỏ. Những hình ảnh về người cha tận tụy bên bệnh nhân đã gieo trong ông tình yêu và lòng tôn kính sâu sắc với nghề y.

Tốt nghiệp ĐH Y Dược TP HCM năm 1993 loại giỏi, ông thi đậu chương trình Bác sĩ nội trú Ngoại tổng quát - một trong những bậc đào tạo tinh hoa và khắt khe nhất. Sau đó, ông sang Pháp tu nghiệp về ghép gan - tụy, phẫu thuật tim và mạch máu tại các trung tâm hàng đầu châu Âu.

Khi trở về nước, ông công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, trước khi nhận lời mời về Bệnh viện ĐH Y Dược TP HCM, nơi ông dành trọn tâm huyết để xây dựng và phát triển Khoa Phẫu thuật Tim mạch - nay là một trong những trung tâm hàng đầu cả nước.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định (thứ hai từ phải sang) cùng ekip thực hiện ca phẫu thuật tim phức tạp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Hiện nay, GS-TS- BS Nguyễn Hoàng Định là Phó Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, đồng thời là Trưởng Bộ môn Ngoại Lồng ngực Tim mạch, Khoa Y, Trường ĐH Y Dược TP HCM. Ông vừa là người thầy, vừa là người dẫn dắt chuyên môn, góp phần đào tạo hàng trăm bác sĩ nội trú, thạc sĩ, tiến sĩ và chuyên khoa sâu.

Trong suốt 27 năm làm nghề, GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định đã thực hiện hàng ngàn ca phẫu thuật tim phức tạp, tiên phong áp dụng phẫu thuật tim nội soi, phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật và can thiệp động mạch chủ - những kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao, giúp bệnh nhân giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và nâng cao chất lượng sống.