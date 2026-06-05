Học sinh khám phá nghề qua trải nghiệm

Chương trình định hướng nghề nghiệp cho học sinh năm 2026 với chủ đề "Cùng bạn chọn nghề cho tương lai" do Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM phối hợp cùng Hội đồng Đội Thành phố và các đơn vị tổ chức, mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm, tư vấn và khám phá nghề nghiệp dành cho học sinh.

Học sinh được tham gia nhiều hoạt động tương tác để tìm hiểu các nhóm ngành nghề theo danh mục nghề nghiệp Việt Nam hiện nay. Thông qua các trò chơi như “Chọn đúng nghề”, “Nhìn cử chỉ đoán nghề” hay “Nêu công việc của từng nghề”, các em có cơ hội tiếp cận thế giới nghề nghiệp theo cách sinh động, gần gũi và dễ tiếp thu.

Học sinh Trường THCS Chánh Nghĩa tham gia các trò chơi tìm hiểu nhóm ngành nghề trong chương trình.

Bên cạnh hoạt động trải nghiệm, học sinh còn được các chuyên gia chia sẻ về cách định hình mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai. Nội dung tập trung vào việc xác định mục tiêu ngắn hạn, dài hạn, xây dựng lộ trình học tập và trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để theo đuổi nghề nghiệp yêu thích.

Một trong những phần được nhiều học sinh quan tâm là hoạt động tư vấn, giải đáp thắc mắc về chọn nghề. Các em được trực tiếp đặt câu hỏi và lắng nghe những chia sẻ từ chuyên gia về việc lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và định hướng phát triển của bản thân.

Ngoài các hoạt động tại trường, học sinh còn được tham gia bài trắc nghiệm trực tuyến “HOLLAND - lựa chọn ngành học phù hợp”. Bài trắc nghiệm gồm ba nội dung: Khám phá tính cách bản thân, tìm hiểu sở thích gắn với đam mê nghề nghiệp và tự đánh giá năng lực cá nhân.

Sau khi hoàn thành, học sinh sẽ nhận được kết quả tổng quan về năng khiếu, tính cách và xu hướng nghề nghiệp của mình. Đây được xem là một trong những cơ sở để các em tiếp tục tìm hiểu và lựa chọn những ngành nghề phù hợp trong tương lai.

Chuyên gia trao đổi với học sinh về mục tiêu nghề nghiệp và những kỹ năng cần chuẩn bị cho tương lai.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TPHCM, cho rằng tương lai được bắt đầu từ những quyết định của ngày hôm nay. Một lựa chọn phù hợp với năng lực và đam mê sẽ là nền tảng để mỗi học sinh xây dựng cuộc sống, thực hiện ước mơ và khẳng định bản thân.

Theo bà Thảo, nhiều học sinh hiện nay vẫn gặp khó khăn khi đứng trước những lựa chọn nghề nghiệp bởi chưa hiểu rõ bản thân hoặc chưa nắm được xu hướng phát triển của các lĩnh vực nghề nghiệp. Vì vậy, việc được tiếp cận thông tin, được tư vấn và khám phá năng lực từ sớm sẽ giúp các em tự tin hơn trên hành trình định hướng tương lai.



