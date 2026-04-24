Giáo dục

ĐHQG TPHCM mở rộng địa bàn thi đánh giá năng lực đợt 2

Huy Lân

(NLĐO)- Ngoài các địa phương đã đươc ấn định, kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 của ĐHQG TPHCM bổ sung nhiều điểm thi tại các địa phương khác.

Chiều 24-4, ĐHQG TPHCM thông báo mở rộng địa điểm tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 - năm 2026.

Theo kế hoạch, Kỳ thi đánh giá năng lực (V-ACT) đợt 2 bắt đầu đăng ký từ ngày 18-4 đến hết ngày 25-4. Kỳ thi được tổ chức vào ngày 24-5 tại 36 đơn vị thuộc 9 tỉnh, thành phố gồm: Huế; Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TPHCM, Đồng Nai, Đồng Tháp và An Giang. Kết quả thi đợt 2 dự kiến được công bố vào ngày 6-6.

ĐHQG TPHCM mở rộng địa bàn thi đánh giá năng lực đợt 2 - Ảnh 1.

TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 trong chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại Đà Nẵng ngày 18-4.

Bên cạnh các điểm thi theo kế hoạch, ĐHQG TPHCM sẽ bổ sung các điểm thi tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk. Việc mở rộng này giúp thí sinh tại khu vực miền Trung và các tỉnh lân cận có thêm lựa chọn địa điểm dự thi phù hợp, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển.

Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, ĐHQG TPHCM đã phối hợp chặt chẽ với các trường đại học đối tác tại các địa phương nêu trên trong việc chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, tổ chức coi thi và đảm bảo an ninh. Công tác tổ chức được triển khai đồng bộ theo đúng quy trình của Kỳ thi nhằm bảo đảm tính công bằng, khách quan cho tất cả thí sinh.

Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 đến hết ngày 25-4 theo thông báo trước đó. Thí sinh có thể thực hiện điều chỉnh, thay đổi địa điểm dự thi đến hết ngày 27-4 nhằm phù hợp với nhu cầu và điều kiện di chuyển.

Kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những phương thức tuyển sinh quan trọng, được nhiều cơ sở giáo dục ĐH trên cả nước sử dụng.

Theo ĐHQG TPHCM, việc mở rộng địa điểm thi không chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế ngày càng tăng của thí sinh mà còn thể hiện sự linh hoạt, chủ động của ĐHQG TPHCM trong công tác tổ chức một kỳ thi quy mô lớn, hướng đến phục vụ người học ngày càng tốt hơn.

