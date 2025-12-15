HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Đi bán bánh xèo, người phụ nữ bị trộm đột nhập vào nhà lấy gần 1 tỉ đồng

Đức Anh

(NLĐO) – Công an tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ một nghi phạm trộm cắp tài sản, thu hồi phần lớn tang vật gồm tiền mặt và vàng có tổng trị giá gần 1 tỉ đồng.

Ngày 15-12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ N.V.T. (23 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng; tạm trú thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm N.V.T. tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 14-12, bà H.T.L. (trú thôn Xuân Phong Nam, xã An Hoà) khóa cửa nhà đi bán bánh xèo tại chợ Đồng Bàu, cách nhà không xa. 

Đến trưa cùng ngày, khi trở về, bà L. phát hiện tủ sắt trong phòng ngủ bị cạy phá, số tiền khoảng 200 triệu đồng cùng 5,75 cây vàng 9999 đã bị lấy mất. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Hòa xác định đây là vụ trộm cắp có tính chất phức tạp, tài sản bị chiếm đoạt giá trị lớn. Lực lượng công an xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét.

Qua xác minh, đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã An Hòa mời N.V.T. về trụ sở làm việc. Tại đây, ban đầu nghi phạm quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, N.V.T. đã thừa nhận hành vi lén lút đột nhập vào nhà bà L. để trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm hơn 120 triệu đồng tiền mặt và 5,5 cây vàng (gồm lắc tay, nhẫn vàng). Phần tài sản còn lại liên quan vụ trộm cắp đang tiếp tục được làm rõ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý N.V.T. theo quy định của pháp luật.

