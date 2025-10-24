Đi bộ bao nhiêu bước ở tuổi 72 để thọ thêm 10 năm?

Nhiều năm nay, cột mốc đi bộ 10.000 bước mỗi ngày được nhiều người thực hiện để giữ gìn sức khỏe. Tuy nhiên, đó không phải là điều dễ dàng với nhiều người và gần như bất khả thi với đa số người cao tuổi.

Nghiên cứu mới từ hệ thống y tế Mass General Brigham (MGB - Mỹ) đã đưa ra những tiêu chuẩn khả thi hơn mà người lớn tuổi có thể áp dụng để duy trì sức khỏe tim mạch và kéo dài tuổi thọ.

Đi bộ ít nhất 4.000 bước một vài ngày trong tuần rất tốt cho người cao tuổi - Minh họa AI: Thu Anh

Theo bài công bố trên tạp chí y học British Journal of Sports Medicine, nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của gần 13.600 người, độ tuổi trung bình là 72.

Những người tham gia được phân loại theo số ngày mỗi tuần đạt ngưỡng bước chân ở mức 4.000, 5.000, 6.000 hoặc 7.000.

Kết quả cho thấy chỉ cần đạt mốc 4.000 bước chân/ngày trong 1-2 ngày mỗi tuần, nguy cơ tử vong sau 10 năm theo dõi đã giảm được 26%, nguy cơ mắc bệnh tim mạch giảm 27%.

Nếu đạt được cột mốc này từ 3 ngày trở lên, nguy cơ tử vong trong 10 năm tiếp theo giảm tới 40%, nguy cơ bệnh tim mạch vẫn giảm 27%.

Nếu đạt các mốc 5.000, 6.000 và 7.000 bước, nguy cơ tử vong tiếp tục giảm nhẹ.

Qua đó, các tác giả khuyến nghị nên bổ sung vào các hướng dẫn về hoạt động thể chất ở phụ nữ lớn tuổi về việc đi bộ ít nhất 4.000 bước mỗi ngày vào ít nhất 1-2 ngày trong tuần.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng nhấn mạnh việc cố đạt mốc ít nhất 4.000 bước vào ít nhất 1-2 ngày trong tuần quan trọng hơn so với việc đi bộ hàng ngày.

Ở độ tuổi này, mọi người cũng được khuyến cáo nên có lịch trình tập luyện phù hợp với sức khỏe, không nên thụ động nhưng cũng không nên quá sức.

Tiến sĩ Rikuta Hamaya từ Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Brigham thuộc MGB, tác giả chính, cho biết kết quả này vẫn còn hạn chế vì mới chỉ xét đến phụ nữ Mỹ. Nhóm hy vọng có thể mở rộng nghiên cứu đối với nam giới và các nhóm dân cư khác để đưa ra cái nhìn tổng quan hơn.