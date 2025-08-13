HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Đi bộ 10 phút, ban đêm bạn sẽ cảm thấy điều bất ngờ này

Thu Anh

(NLĐO) - Một nghiên cứu Mỹ đã chỉ ra giá trị bất ngờ của các khoảng vận động ngắn, nhẹ nhàng như vài phút đi bộ hay đứng lên nghỉ giải lao.

Theo SciTech Daily, nhóm nghiên cứu từ Đại học Texas ở Austin (Mỹ) đã chỉ ra rằng chỉ ít phút đi bộ ngoài phố trong ngày cũng đủ để giúp bạn ngủ ngon hơn vào đêm đó, tránh được tình trạng ngủ chập chờn, không sâu.

Đi bộ 10 phút, ban đêm bạn sẽ cảm thấy điều bất ngờ này - Ảnh 1.

Tranh thủ đi bộ ít phút mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện chất lượng giấc ngủ rõ rệt - Minh họa AI: Thu Anh

Viết trên tạp chí Journal of Physical Activity & Health, các tác giả cho biết họ đã thu thập dữ liệu nhiều tháng từ các sinh viên của Đại học Texas.

Các tình nguyện viên được đeo một thiết bị để theo dõi chuyển động, phản ánh việc họ vận động cũng như nghỉ ngơi trong ngày.

Kết quả cho thấy những người tham gia tập thể dục thường xuyên hơn có giấc ngủ sâu hơn, phục hồi tốt hơn.

Điều thú vị là chỉ cần 10 phút hoạt động vừa phải đến mạnh mẽ mỗi ngày là đủ để mang lại những lợi ích đáng chú ý ở những người tham gia trẻ tuổi.

Trong đó, đáng chú ý nhất là đi bộ giúp tăng cường giấc ngủ không REM, tức giai đoạn ngủ sâu, không mộng mị đầu giấc ngủ, cũng là giai đoạn phục hồi chính của cơ thể.

Hoạt động vừa phải là hoạt động khiến nhịp thở tăng lên nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng để bạn nói chuyện một cách thoải mái, ví dụ như rảo bước trên phố.

Ngoài ra, những người chỉ vận động nhẹ nhàng - ví dụ như đứng lên vươn vai giải lao vài phút sau cả giờ ngồi trước máy tính - cũng nhận được lợi ích, cho dù không nhiều như nhóm vận động vừa phải đến mạnh mẽ.

Các tác giả cũng so sánh giữa việc đi bộ mỗi ngày một chút với việc dồn các bài tập vào cuối tuần và nhận thấy đối với sức khỏe giấc ngủ. Chia nhỏ bài tập ra mỗi ngày cũng sẽ đem lại lợi ích nhiều hơn rõ rệt.

Tin liên quan

6 đặc điểm này của giấc ngủ liên quan 172 bệnh

6 đặc điểm này của giấc ngủ liên quan 172 bệnh

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Trung Quốc đã chỉ ra một số vấn đề mà chúng ta gặp trong giấc ngủ có thể là lời dự báo về sức khỏe

Vì sao ngủ quá nhiều nguy hiểm hơn cả thiếu ngủ?

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy ngủ trên 9 giờ mỗi ngày có thể tăng tới 34% nguy cơ tử vong sớm, cao hơn tới 20 điểm % so với thiếu ngủ.

Cách trị mất ngủ “tốt hơn cả thuốc”

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Trung Quốc đã gợi ý một số công cụ tự nhiên mạnh mẽ nhất để cải thiện giấc ngủ và giảm chứng mất ngủ.

