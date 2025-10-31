Sáng 31-10, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chương trình đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh", nằm trong chuỗi hoạt động trong hành trình về nguồn đầy ý nghĩa tại Đặc khu Côn Đảo.

Chương trình thu hút hơn 100 đại biểu tham gia, gồm lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM; các gương điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang đóng quân trên đảo.

Các đại biểu đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh"

Điểm nhấn của chương trình là hành trình đi bộ vượt gần 3 km, trong đó có nhiều đoạn đường núi dốc để lên thăm Đại đội Pháo binh 10. Đây không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc, giúp các thành viên hiểu thêm về điều kiện sinh hoạt, huấn luyện của lực lượng vũ trang nơi đảo tiền tiêu, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tinh thần cống hiến, vượt khó.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, nhấn mạnh hoạt động đi bộ không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là lời cam kết của Đảng bộ TP HCM cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong việc chung tay bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững, giữ gìn vẻ đẹp hoang sơ, trong lành của Đặc khu Côn Đảo.

Hành trình đi bộ phải vượt qua nhiều đoạn núi dốc

Theo ông Hải, mỗi bước chân trên hành trình xanh là một thông điệp hành động, thể hiện tinh thần "về nguồn để tiếp nối - hành động để cống hiến", góp phần lan tỏa ý thức sống xanh, sạch, đẹp trong cộng đồng.

Hoạt động "Đi bộ đồng hành vì Côn Đảo xanh" không chỉ cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người đối với thiên nhiên và di sản quý giá của Tổ quốc.

Một số hình ảnh của chương trình đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" do Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức: