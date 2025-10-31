HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh"

Tin-ảnh: Ngọc Giang

(NLĐO)- Hơn 100 đại biểu đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" vượt gần 3 km đường núi dốc để lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường và phát triển bền vững

Sáng 31-10, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức chương trình đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh", nằm trong chuỗi hoạt động trong hành trình về nguồn đầy ý nghĩa tại Đặc khu Côn Đảo.

Chương trình thu hút hơn 100 đại biểu tham gia, gồm lãnh đạo, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM; các gương điển hình xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cùng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng đang đóng quân trên đảo.

Đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" - Ảnh 1.

Các đại biểu đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh"

Điểm nhấn của chương trình là hành trình đi bộ vượt gần 3 km, trong đó có nhiều đoạn đường núi dốc để lên thăm Đại đội Pháo binh 10. Đây không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc, giúp các thành viên hiểu thêm về điều kiện sinh hoạt, huấn luyện của lực lượng vũ trang nơi đảo tiền tiêu, đồng thời cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tinh thần cống hiến, vượt khó.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, nhấn mạnh hoạt động đi bộ không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn là lời cam kết của Đảng bộ TP HCM cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong việc chung tay bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững, giữ gìn vẻ đẹp hoang sơ, trong lành của Đặc khu Côn Đảo.

Đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" - Ảnh 2.

Hành trình đi bộ phải vượt qua nhiều đoạn núi dốc

Theo ông Hải, mỗi bước chân trên hành trình xanh là một thông điệp hành động, thể hiện tinh thần "về nguồn để tiếp nối - hành động để cống hiến", góp phần lan tỏa ý thức sống xanh, sạch, đẹp trong cộng đồng.

Hoạt động "Đi bộ đồng hành vì Côn Đảo xanh" không chỉ cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về trách nhiệm của mỗi người đối với thiên nhiên và di sản quý giá của Tổ quốc.

Một số hình ảnh của chương trình đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" do Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức:

Đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" - Ảnh 3.

Đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" - Ảnh 4.

Đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" - Ảnh 5.

Đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" - Ảnh 6.

Đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" - Ảnh 7.

Đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" - Ảnh 8.

Đi bộ đồng hành vì "Côn Đảo xanh" - Ảnh 9.

Đoàn công tác Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Côn Đảo

Đoàn công tác Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Côn Đảo

(NLĐO) - Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức hoạt động an sinh xã hội thăm hỏi, tặng quà 8 gia đình chính sách tiêu biểu tại Đặc khu Côn Đảo.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM với hành trình về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Hành trình về nguồn tại Đặc khu Côn Đảo là dịp tri ân, lan tỏa tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

VIDEO: Kỳ diệu khoảnh khắc 17 rùa con bạch tạng cực hiếm chào đời ở Đặc khu Côn Đảo

(NLĐO)- Cùng xem video về quá trình rùa con chào đời và cận cảnh một tổ rùa con với 17 cá thể rùa bạch tạng cực hiếm vừa nở thành công tại Đặc khu Côn Đảo

Phát triển bền vững chiến sĩ Côn Đảo đi bộ đi bộ đồng hành Đảng bộ TP HCM Côn Đảo xanh
