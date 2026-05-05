Sức khỏe

Đi bộ xuống cầu thang mang lại hiệu quả bất ngờ

Anh Thư

(NLĐO) - Theo một nghiên cứu mới, một số dạng bài tập bị lầm tưởng là nhẹ và ít hiệu quả như đi bộ xuống cầu thang, hạ tạ... lại có giá trị bất ngờ.

Trong nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Journal of Sport and Health Science, nhà khoa học thể thao Ken Nosaka từ Đại học Edith Cowan (Úc) chỉ ra rằng nhóm bài tập eccentric (co cơ lệch tâm) - đi bộ xuống cầu thang, hạ tạ, ngồi xuống ghế... - đặc biệt có lợi ích trong một số trường hợp.

Đi bộ xuống cầu thang mang lại hiệu quả bất ngờ - Ảnh 1.

Đi bộ xuống cầu thang không hề kém hiệu quả như một số người nghĩ - Ảnh minh họa: THE INDEPENDENT SINGAPORE

Eccentric là nhóm bài tập trong đó cơ bắp chịu lực trong khi bị kéo dài ra. Đôi khi chúng bị cho là kém hiệu quả bởi dường như không làm bạn đổ mồ hôi nhiều.

Dựa trên một loạt dữ liệu về cơ sinh học phân tử và cấu trúc sợi cơ, nghiên cứu mới chỉ ra rằng bài tập eccentric trên thực tế tạo ra lực lớn hơn 20% so với co cơ đồng tâm (concentric, như leo cầu thang, nâng tạ, kéo dây kháng lực...) hay đẳng trường (isometric, như giữ yên tạ, plank...).

Điều này được giải thích bởi sự tham gia của protein titin - một loại "lò xo sinh học" trong tế bào cơ - tự động căng ra và đóng góp thêm lực căng thụ động khi cơ bắp bị kéo dài dưới tải trọng.

Các phép đo lường về nhiệt động lực học và tiêu thụ oxy cho thấy loại hình vận động này tiêu tốn ít năng lượng và oxy hơn đáng kể so với các bài tập khác ở cùng cường độ: Ví dụ đi bộ xuống cầu thang thường ít gây mệt và đổ mồ hôi hơn đi bộ lên cầu thang. Điều này mang đến một ưu thế lớn cho những người có sức bền kém.

Ngoài ra, các dữ liệu từ điện não đồ (EEG) và hình ảnh cộng hưởng từ chức năng (fMRI) cho thấy bài tập eccentric cũng đòi hỏi sự tập trung và điều khiển của hệ thần kinh cao hơn nhiều so với vận động thông thường, nên là một cách để rèn luyện hệ thần kinh hiệu quả.

Các kết quả này phù hợp với một nghiên cứu trước đó dựa trên 30 phụ nữ lớn tuổi và béo phì, vốn cho thấy những người thường xuyên đi bộ xuống cầu thang đã có những cải thiện lớn hơn về nhịp tim, huyết áp và các chỉ số thể chất khác.

Tin liên quan

Đi bộ nhanh 15 phút, điều bất ngờ này sẽ xảy ra

Đi bộ nhanh 15 phút, điều bất ngờ này sẽ xảy ra

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy việc đi bộ nhanh 15 phút có thể đem lại lợi ích vượt trội hơn cả đi bộ chậm trong vòng 3 giờ.

Ăn và đi bộ vào các thời điểm này, chống được tiểu đường

(NLĐO) - Nghiên cứu mới từ Mỹ cho thấy thời điểm mà bạn thực hiện một số hoạt động thường ngày sẽ ảnh hưởng đến nguy cơ tiểu đường type 2.

Nghiên cứu Úc - Mỹ: Gặp khó, hãy đi bộ nhanh thêm 5 phút

(NLĐO) - Đi bộ nhanh hoặc chạy bộ vài phút có thể mang đến một loạt hiệu ứng sức khỏe khiến bạn bất ngờ, theo một nghiên cứu vừa công bố Age and Ageing.

