Đi đánh cá, người đàn ông tá hỏa khi gặp vật "không muốn thấy" nằm ven sông

Ngày 18-12, ông Cao Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Đông (TP Huế) xác nhận một quả bom nặng 227 kg, phát lộ trên sông Tả Trạch đoạn qua địa phương này đã được cơ quan chức năng đưa về bãi hủy nổ tập trung tại phường Phong Dinh (TP Huế) để lập kế hoạch hủy nổ theo đúng quy trình kỹ thuật.

Nhân viên NPA kiểm tra, khảo sát quả bom để đưa ra phương án xử lý. Ảnh: NPA.

Trước đó, trong lúc đi đánh cá trên sông Tả Trạch, một người dân phát hiện quả bom nói trên phát lộ ngay sát bờ sông sau nhiều ngày mưa lũ.

Vị trí phát hiện quả bom ở phía sau chợ và bến xe xã Nam Đông chỉ khoảng 50 m. Xung quanh khu vực này cũng có 129 hộ với 545 nhân khẩu của thôn Phú Thuận (xã Nam Đông) sinh sống.

Nhận thông tin, đội NPA - tổ chức nhân đạo của Chính phủ Na Uy, hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam đã tiếp cận hiện trường và kiểm tra kỹ thuật.

Qua đó cho thấy đây là quả bom MK82-500LB, nặng 227 kg, chứa hơn 87 kg thuốc nổ. Đây là loại bom có sức công phá lớn, bán kính sát thương rộng và khi phát nổ tạo ra nhiều mảnh kim loại dày, văng xa, đặc biệt nguy hiểm trong khu dân cư.

Ngòi nổ đầu M904 bị gãy, không còn khả năng kích nổ, ngòi nổ đuôi chưa được lắp, bảo đảm điều kiện an toàn để di chuyển.