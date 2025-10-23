Sống chung với "quả bom nổ chậm" 2 năm, thoát cửa tử nhờ đi khám tổng quát

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sống chung với "quả bom nổ chậm" 2 năm, thoát cửa tử nhờ đi khám tổng quát

Sỹ Hưng

(NLĐO) - Nam bệnh nhân thoát cửa tử trong gang tấc sau khi thấy đau ngực, mệt mỏi được người nhà chở đến bệnh viện thăm khám.

Ngày 23-10, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (S.IS Cần Thơ) cho hay vừa can thiệp cấp cứu kịp thời cho một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp

Bệnh nhân là anh C.Q.B (46 tuổi, ở Cà Mau). Anh B. cho biết trong hơn hai năm qua thường xuyên thấy đau ngực, mệt mỏi, đã đi khám ở nhiều nơi nhưng không phát hiện bệnh lý tim mạch. Gần đây, cơn đau tăng lên nên anh đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ để kiểm tra.

Sống chung với "quả bom nổ chậm" 2 năm, thoát cửa tử nhờ đi khám tổng quát - Ảnh 1.

Bệnh nhân xúc động cảm ơn bác khi sau khi làm thủ tục xuất viện

Qua khai thác triệu chứng khi đăng ký khám ban đầu, nhân viên y tế bệnh viện nghi ngờ anh B. bị thiếu máu cơ tim. Ngay lập tức, anh được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức cấp cứu để làm các xét nghiệm men tim, điện tim và siêu âm tim. 

Kết quả cho thấy anh bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên, nguy cơ cao.

Ê-kíp tim mạch khẩn trương hội chẩn và chỉ định chụp mạch vành cấp cứu, phát hiện tổn thương hẹp rất nặng ở đoạn gần nhánh liên thất trước. Bệnh nhân được đặt stent mạch vành cấp cứu để tái thông dòng máu.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, bệnh nhân hồi phục nhanh và đã xuất viện trong tình trạng ổn định sau gần 1 tuần điều trị.

Theo BS Mai Hoàng Dil, Khoa Nội Tổng hợp-Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, điều may mắn của bệnh nhân là cơn nhồi máu cơ tim được phát hiện ngay tại bệnh viện. "Ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ, chúng tôi đã nhanh chóng xác định chẩn đoán và tiến hành can thiệp mạch vành kịp thời. Với nhồi máu cơ tim, mỗi phút trôi qua đều vô cùng quý giá, việc xử trí càng sớm, cơ hội cứu sống càng cao, đồng thời giảm tối đa tổn thương cơ tim và di chứng về sau"-BS Dil nhấn mạnh.

"Người dân không nên chủ quan với các cơn đau ngực thoáng qua, tức ngực, khó thở hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, đặc biệt là những người có tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, đây là nhóm nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch"-BS Dil khuyến cáo thêm.


Tin liên quan

Cô gái 21 tuổi đi khám mới biết mình mang giới tính nam

Cô gái 21 tuổi đi khám mới biết mình mang giới tính nam

(NLĐO) - Bệnh nhân 21 tuổi, giới tính khai sinh là nữ, đi khám vì không có kinh nguyệt, được bác sĩ phát hiện mang gen nam và phẫu thuật xác định lại giới tính.

Cảm thấy nóng, bốc hỏa trong người là dấu hiệu gì?

(NLĐO)-Nếu có những lo lắng về thời kỳ tiền mãn kinh và các triệu chứng khó chịu mà nó gây ra, các chị em nên đến các cơ sở y tế thăm khám để được tư vấn

Một loại trái cây dễ mua có thể giúp bạn ngừa tiểu đường

(NLĐO) - Cơ thể những người bị chẩn đoán là "tiền tiểu đường" đã có sự thay đổi ngoạn mục sau 12 tuần bổ sung loại trái cây này.

đột quỵ nhồi máu cơ tim cấp cứu bệnh viện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo