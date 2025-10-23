Sống chung với "quả bom nổ chậm" 2 năm, thoát cửa tử nhờ đi khám tổng quát

Ngày 23-10, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ (S.IS Cần Thơ) cho hay vừa can thiệp cấp cứu kịp thời cho một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp.

Bệnh nhân là anh C.Q.B (46 tuổi, ở Cà Mau). Anh B. cho biết trong hơn hai năm qua thường xuyên thấy đau ngực, mệt mỏi, đã đi khám ở nhiều nơi nhưng không phát hiện bệnh lý tim mạch. Gần đây, cơn đau tăng lên nên anh đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ để kiểm tra.

Bệnh nhân xúc động cảm ơn bác khi sau khi làm thủ tục xuất viện

Qua khai thác triệu chứng khi đăng ký khám ban đầu, nhân viên y tế bệnh viện nghi ngờ anh B. bị thiếu máu cơ tim. Ngay lập tức, anh được chuyển ngay đến Khoa Hồi sức cấp cứu để làm các xét nghiệm men tim, điện tim và siêu âm tim.

Kết quả cho thấy anh bị nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên, nguy cơ cao.

Ê-kíp tim mạch khẩn trương hội chẩn và chỉ định chụp mạch vành cấp cứu, phát hiện tổn thương hẹp rất nặng ở đoạn gần nhánh liên thất trước. Bệnh nhân được đặt stent mạch vành cấp cứu để tái thông dòng máu.

Ca can thiệp diễn ra thuận lợi, bệnh nhân hồi phục nhanh và đã xuất viện trong tình trạng ổn định sau gần 1 tuần điều trị.

Theo BS Mai Hoàng Dil, Khoa Nội Tổng hợp-Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, điều may mắn của bệnh nhân là cơn nhồi máu cơ tim được phát hiện ngay tại bệnh viện. "Ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ, chúng tôi đã nhanh chóng xác định chẩn đoán và tiến hành can thiệp mạch vành kịp thời. Với nhồi máu cơ tim, mỗi phút trôi qua đều vô cùng quý giá, việc xử trí càng sớm, cơ hội cứu sống càng cao, đồng thời giảm tối đa tổn thương cơ tim và di chứng về sau"-BS Dil nhấn mạnh.

"Người dân không nên chủ quan với các cơn đau ngực thoáng qua, tức ngực, khó thở hoặc mệt mỏi không rõ nguyên nhân, đặc biệt là những người có tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, đây là nhóm nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch"-BS Dil khuyến cáo thêm.



