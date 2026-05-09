HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Đi dạo buổi sáng, phát hiện báu vật bằng vàng 1.500 tuổi

Anh Thư

(NLĐO) - Nhìn thấy gò đất lạ dưới gốc một cái cây đổ, người đàn ông đã dùng gậy chọc vào và tìm thấy một báu vật vô giá

Theo Live Science, một báu vật đặc sắc vừa được tìm thấy ở Hove, khu vực ven biển thuộc miền Tây Nam Na Uy. Đó là một phần vỏ kiếm bằng vàng, có niên đại từ thế kỷ thứ VI và được chế tác vô cùng tinh xảo.

Quá trình nó được khai quật hết sức hy hữu: Khi đi dạo buổi sáng, một người đàn ông vô tình thấy một gò đất nhỏ bên dưới gốc một cái cây đổ, nên dùng gậy chọc vào.

"Đột nhiên tôi thấy thứ gì đó lấp lánh. Tôi không hiểu lắm về việc mình đã tìm thấy gì" - thông cáo từ Đại học Stavanger (Na Uy) trích lời người đàn ông may mắn.

Đi dạo buổi sáng, phát hiện báu vật bằng vàng 1.500 tuổi - Ảnh 1.

Báu vật bằng vàng 1.500 tuổi vừa được tìm thấy ở Na Uy - Ảnh: BẢO TÀNG KHẢO CỔ HỌC ĐẠI HỌC STAVANGER

Báu vật này dài khoảng 6 cm và nặng 33 g, là phần khóa trang trí trên vỏ kiếm của một chiến binh ưu tú. Cho đến nay chỉ có 17 cổ vật tương tự được tìm thấy trên khắp Bắc Âu và đều xuất phát từ một kho báu gồm nhiều món đồ khác.

Nhà khảo cổ Håkon Reiersen từ Bảo tàng Khảo cổ học Đại học Stavanger cho biết cổ vật này bị mòn, cho thấy chủ nhân của nó đã sử dụng rất nhiều.

"Người nào đeo thanh kiếm đó có lẽ là thủ lĩnh ở khu vực này vào nửa đầu thế kỷ thứ VI và có một đội tùy tùng chiến binh trung thành đi theo" - ông Reiersen suy đoán.

Vào thời kỳ đó, toàn miền Nam Na Uy trải qua sự suy giảm dân số đáng kể do các vụ phun trào núi lửa, đợt rét kéo dài và đại dịch dịch hạch. Vì vậy, các nhà khảo cổ cho rằng báu vật này có thể đã được chôn xuống như vật tế lễ dành cho các vị thần để cầu bình an.

Hiện vật được chạm khắc tinh xảo với hình động vật nằm uốn lượn, đan xen nhau như các dải ruy băng, có vị trí còn nguyên hình dạng giống như dây chuyền đính hạt. Đây là dạng trang trí phổ biến ở Na Uy vào nửa đầu thế kỷ thứ VI.

"Phát hiện mới này là một mảnh ghép nữa cho thấy đã từng có một trung tâm quyền lực xung quanh Hove từ năm 200 đến 550 Công nguyên" - nhà nghiên cứu Reiersen cho biết.

Tin liên quan

Rác vũ trụ: Lời cảnh báo mới cho người Trái Đất

Rác vũ trụ: Lời cảnh báo mới cho người Trái Đất

(NLĐO) - Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp đang trở nên ngày càng chật chội và nguy hiểm.

Robot săn sự sống NASA bất ngờ bị “níu tay” trên Sao Hỏa

(NLĐO) - Sau gần 14 năm làm "công dân Sao Hỏa", robot Curiosity đã gặp phải một tai nạn hy hữu, đe dọa nghiêm trọng đến sứ mệnh.

Quái vật mới lộ diện: "Rồng Tường Vân" dài 10 m

(NLĐO) - Bộ xương 190 triệu tuổi của con quái vật đã được phát hiện tại châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

báu vật Na Uy khai quật cổ vật khảo cổ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo