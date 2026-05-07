Quái vật mới lộ diện: "Rồng Tường Vân" dài 10 m

Viết trên tạp chí khoa học Royal Society Open Science, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Ya-Ming Wang từ Bảo tàng Địa chất Trung Quốc đã công bố phát hiện về một loài quái vật tiền sử hoàn toàn mới, được đặt danh pháp là Xiangyunloong fengming.

Nó là một loài hoàn toàn mới thuộc về một chi cũng hoàn toàn mới trong thế giới khủng long là Xiangyunloong, "tức Rồng Tường Vân", được đặt theo địa danh nơi nó được khai quật: Huyện Tường Vân, thuộc châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

Vẻ ngoài của quái vật "Rồng Tường Vân" ở Trung Quốc - Minh họa: Connor Ashbridge

Xiangyunloong fengming sở hữu cơ thể dài đến 9-10 m, là một loài khủng long ăn thực vật thuộc nhóm Sauropodomorpha, tức "khủng long dạng chân thằn lằn".

Nhóm Sauropodomorpha quy tụ những sinh vật cổ dài tương đối cho đến rất dài, đầu nhỏ từ "buổi bình minh" của thế giới khủng long - tức kỷ Tam Điệp - cho đến những con Sauropod vĩ đại của kỷ Jura và Phấn Trắng.

Tuy nhiên, con quái vật ở Vân Nam lại sở hữu sự kết hợp bất thường của các đặc điểm mà các nhà nghiên cứu mô tả là "một con đường tiến hóa khác".

Cổ nó không dài như hầu hết Sauropodomorpha, nhưng chiếc đuôi đặc biệt chắc khỏe và dài, có thể giúp nó đứng thẳng trên 2 chân sau để kiếm ăn.

Bằng phương pháp phân tích phát sinh chủng loài, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng Xiangyunloong Fengming thuộc về một nhóm nhỏ hơn gọi là Massopoda, là những loài chuyển tiếp giữa Sauropodomorpha sơ khai và Sauropod.

“Việc phát hiện ra mẫu vật mới này làm phong phú thêm đáng kể hệ động vật khủng long thế Jura sớm đã biết ở Tây Nam Trung Quốc. Nó cung cấp những đặc điểm giải phẫu mới quan trọng, giúp nâng cao hiểu biết về sự khác biệt hình thái và các mô hình tiến hóa giữa các loài khủng long chân thằn lằn phân nhánh sớm" - tiến sĩ Wang cho biết.