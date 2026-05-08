HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Rác vũ trụ: Lời cảnh báo mới cho người Trái Đất

Anh Thư

(NLĐO) - Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp đang trở nên ngày càng chật chội và nguy hiểm.

Rác vũ trụ - từ các vệ tinh không còn hoạt động và các tầng tên lửa bị loại bỏ đến các mảnh vỡ từ các vụ va chạm - đang đặt ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với các tàu vũ trụ và thậm chí là con người trên mặt đất trong một số trường hợp.

Một nghiên cứu mới trên tạp chí Frontiers in Astronomy and Space Sciences chỉ ra rằng vào những thời kỳ Mặt Trời hoạt động mạnh, nguy cơ rác vũ trụ bị rơi ngược về Trái Đất cũng như tốc độ rơi của chúng sẽ gia tăng.

Từ vũ trụ rơi xuống: Lời cảnh báo mới cho người Trái Đất - Ảnh 1.

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp hiện đầy rác vũ trụ - Ảnh minh họa: SCI-NEWS

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) ở độ cao 400-2.000 km là lý tưởng cho các vệ tinh chụp ảnh và giám sát cũng như các "siêu chòm sao" internet như Starlink.

Thật không may, ngày nay nó cũng chứa đầy rác vũ trụ. Các mảnh rác này như những "quả bom nổ chậm": Chúng có thể va chạm với trạm vũ trụ quốc tế hay các tàu vũ trụ và vệ tinh mới được phóng lên. Chúng thậm chí có thể rơi ngược trở lại Trái Đất.

Một sự kiện rơi ngược không được dự báo trước và quá nhanh chóng có thể đe dọa các tàu vũ trụ và vệ tinh đang được phóng, chưa kể một số mảnh lớn có thể không bị cháy hết trong bầu khí quyển và rơi xuống mặt đất, gây nguy hiểm cho con người và cơ sở hạ tầng.

Nhà nghiên cứu Ayisha Ashruf từ Trung tâm Vũ trụ Vikram Sarabhai (Ấn Độ) và các cộng sự đã phát hiện ra rằng sự rơi của rác vũ trụ có liên quan mật thiết đến chu kỳ Mặt Trời.

Mặt Trời hoạt động theo chu kỳ 11 năm: Rất yên tĩnh vào đầu chu kỳ, sau đó mạnh dần lên cho đến khi đạt tới đỉnh điểm.

Nghiên cứu mới đã chứng minh rằng khi hoạt động của Mặt Trời tăng cao đến một mức nào đó, rác vũ trụ bắt đầu dễ rơi và rơi nhanh hơn.

Điều này là do sự thay đổi mật độ của lớp khí quyển trên cao khi hấp thụ năng lượng từ Mặt Trời.

Khi Mặt Trời hoạt động mạnh (đặc biệt là từ lúc đạt ngưỡng 67% của đỉnh chu kỳ), nó phát ra lượng bức xạ cực tím cực ngắn (EUV) và các hạt mang điện dồi dào. Lớp nhiệt quyển (nằm ở độ cao 100-1.000 km) hấp thụ năng lượng này, nóng lên và giãn nở vươn xa hơn vào không gian.

Do vậy, các phân tử khí vốn ở tầng thấp bị đẩy lên cao hơn. Kết quả là mật độ không khí tại LEO trở nên dày đặc hơn so với lúc Mặt Trời yên tĩnh.

Rác vũ trụ khi di chuyển trong môi trường "đặc" hơn này sẽ va chạm với nhiều phân tử khí hơn, tạo ra lực cản lớn, khiến chúng mất vận tốc và rơi xuống.

Phát hiện thú vị này đã làm thay đổi cách các nhà khoa học dự đoán tuổi thọ của vệ tinh, từ đó tính toán phương án để chúng có đủ năng lượng phục vụ sứ mệnh, cũng như tính toán xác suất va chạm để lập kế hoạch phóng tàu vũ trụ tốt hơn.

Tin liên quan

Phát hiện thiên thể "bất khả thi" gần Sao Diêm Vương

Phát hiện thiên thể "bất khả thi" gần Sao Diêm Vương

(NLĐO) - Một thiên thể thuộc nhóm Plutino, "đàn em" của Sao Diêm Vương, vừa gây sốc cho giới khoa học bởi thứ mà nó sở hữu.

Quái vật mới lộ diện: "Rồng Tường Vân" dài 10 m

(NLĐO) - Bộ xương 190 triệu tuổi của con quái vật đã được phát hiện tại châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

Robot săn sự sống NASA bất ngờ bị “níu tay” trên Sao Hỏa

(NLĐO) - Sau gần 14 năm làm "công dân Sao Hỏa", robot Curiosity đã gặp phải một tai nạn hy hữu, đe dọa nghiêm trọng đến sứ mệnh.

Trái Đất tàu vũ trụ vệ tinh rác vũ trụ quỹ đạo Trái Đất tầm thấp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo