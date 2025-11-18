HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Hỏi nóng - đáp nhanh

Đi thuyền "ngắm nước lụt" ở phố cổ Hội An: Khó thể thành sản phẩm du lịch!

Bích Vân. Đồ hoạ: Lê Duy

(NLĐO) - Hoạt động chèo thuyền trải nghiệm phố cổ, chèo thuyền trên sông trong thời điểm lũ lụt đã bị chính quyền phường Hội An, TP Đà Nẵng nghiêm cấm hoàn toàn

Những ngày qua, nhiều tuyến đường ở phố cổ Hội An, phường Hội An, TP Đà Nẵng bị ngập lụt. Một số người dân địa phương đã mang thuyền đến các tuyến đường này để đưa du khách, chủ yếu là ngườì nước ngoài, trải nghiệm hoạt động ngắm phố cổ trong nước lụt.

Hoạt động nêu trên đã dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều. Ông Võ Đăng Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Hội An, đã trao đổi với phóng viên xung quanh việc này.

Ông Võ Đăng Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Hội An, TP Đà Nẵng - nói về việc chèo thuyền đưa du khách trải nghiệm phố cổ mùa lụt

* Phóng viên: Hiện nay, trên địa bàn xuất hiện một số trường hợp chèo thuyền đưa du khách trải nghiệm phố cổ lúc ngập lụt. Phường kiểm soát và xử lý việc này như thế nào?

- Ông Võ Đăng Phong: Phường đã nắm thông tin và yêu cầu lực lượng công an cùng các đơn vị ở cơ sở túc trực tại những vị trí ngập nước, kịp thời xử lý tình huống phát sinh. 

Với thuyền du lịch và thuyền đưa đón khách ra bến, phường đã quán triệt không tổ chức bất kỳ hoạt động nào trong khung giờ mà thành phố đã quy định ngừng hoạt động. Ở những điểm phát sinh nhu cầu di chuyển, nếu cơ sở kinh doanh hoặc doanh nghiệp chủ động đưa đón khách từ vùng ngập sang khu vực an toàn thì lực lượng chức năng vẫn hướng dẫn, tạo điều kiện. Với người dân, nếu cần tiếp cận khu vực ngập mà không có nguy cơ mất an toàn, lực lượng chức năng cũng tạo điều kiện, đồng thời luôn kiểm soát để tránh rủi ro.

Riêng với hoạt động chèo thuyền trải nghiệm, chèo thuyền trên sông trong thời điểm lũ lụt, phường đã yêu cầu nghiêm cấm hoàn toàn. Một số phản ánh cho biết tại vài vị trí vẫn phát sinh hoạt động này, phường đã yêu cầu lực lượng liên quan xử lý dứt điểm vì rất nguy hiểm.

Tổ chức chèo thuyền mùa lũ tại Hội An: Phó Chủ tịch phường lên tiếng - Ảnh 1.

Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm đi thuyền ngắm phố cổ khi ngập lụt vào tối 17-11

* Nhiều ý kiến cho rằng có thể biến hoạt động chèo thuyền mùa lũ thành sản phẩm du lịch đặc thù. Theo ông, liệu việc này có khả thi không và cần đáp ứng điều kiện gì?

- Trước đây, thành phố từng cân nhắc việc hình thành sản phẩm du lịch trải nghiệm mùa lũ. Một số chuyên gia cũng tư vấn rằng vì lũ lụt ở phố cổ diễn ra gần như định kỳ, nên có thể khai thác như một trải nghiệm đặc thù. 

Tuy nhiên, để trở thành sản phẩm du lịch, hoạt động đó phải được nghiên cứu kỹ, có đề án hoàn chỉnh, được truyền thông đầy đủ và triển khai khi điều kiện an toàn được đảm bảo. Điều này nhằm tránh gây phản ứng trái chiều, nhất là khi người dân còn chịu thiệt hại sau thiên tai.

Nhìn bề ngoài, hoạt động chèo thuyền có vẻ đơn giản, song chuyển động nước liên tục do thuyền tạo ra có thể tác động đến kết cấu nhà cổ, ảnh hưởng đến nền móng, kiến trúc và cả sinh hoạt của người dân. Khi nước đang ở trạng thái ổn định mà thuyền di chuyển liên tục sẽ gây dao động, dẫn đến tác động không nhỏ.

Vấn đề an toàn cũng được đặt lên hàng đầu. Nếu tổ chức các hoạt động này như một sản phẩm du lịch thì phải có kế hoạch, đề án cụ thể, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân và du khách, đồng thời phải giữ an toàn tài sản cho cộng đồng.

Thành phố cũng từng bàn đến việc chọn các điểm cao để du khách có thể ngắm cảnh phố cổ mùa lũ. Tuy nhiên, ý tưởng đó chưa triển khai vì tình hình mưa lũ trong nhiều năm không đủ điều kiện, hoặc quá phức tạp để tổ chức.

Hiện tại, chúng tôi là những người kế thừa lại các ý tưởng đó, song để triển khai không hề đơn giản. Trong một đợt thiên tai, để biến thành sản phẩm du lịch thì phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, như tâm lý người dân đang bị ảnh hưởng, mức độ an toàn, nguy cơ phát sinh sự cố... Không thể xem đó là sản phẩm du lịch đơn thuần được.

* Thời gian tới, địa phương có phương án nào để vừa bảo đảm an toàn mùa lũ vừa nghiên cứu khả năng khai thác du lịch để giải quyết sinh kế cho người dân khi điều kiện cho phép?

Đây không phải là sinh kế của người dân trong lúc thiên tai. Sinh kế của người dân cần được bảo đảm ổn định, lâu dài, chứ không phải dựa vào hoạt động tạm thời trong bối cảnh lũ lụt.

Du khách có thể muốn trải nghiệm cảnh ấy, nhưng chỉ là một bộ phận nhỏ. Trong khi đó, nguy cơ về an toàn, ảnh hưởng tâm lý người dân, tác động đến tài sản và di sản, cũng như rủi ro trong lúc lũ, là rất lớn. 

Vì vậy, không thể chỉ vì nhu cầu của một nhóm du khách mà chúng ta vội vàng tổ chức hoạt động này.

Tin liên quan

Phố cổ Hội An lại ngập, người dân tất bật di dời tài sản

Phố cổ Hội An lại ngập, người dân tất bật di dời tài sản

(NLĐO) - Nước lũ dâng nhanh chiều 17-11 khiến nhiều tuyến phố Hội An ngập trở lại, người dân khẩn trương di dời tài sản, trong khi du khách vẫn đổ về phố cổ.

Phố cổ Hội An tấp nập khách nước ngoài sau lũ lịch sử

(NLĐO) - Dù chưa chính thức mở cửa sau lũ, phố cổ Hội An vẫn tấp nập du khách quốc tế tham quan, chụp ảnh.

Toàn cảnh Hội An trong đỉnh lũ lịch sử, vượt mức năm 1964

(NLĐO) - Nhiều khu vực ở Hội An, TP Đà Nẵng còn ngập sâu, hơn 1,5m, nước lũ xuống chậm và có nguy cơ lên lại

