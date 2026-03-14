Góc nhìn

Nền tảng an sinh ổn định

VĨNH TÙNG

Dự kiến từ ngày 1-7-2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng khoảng 8%

Cùng với đó là việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và hỗ trợ hưu trí xã hội.

Đây không chỉ là một động thái kỹ thuật trong điều hành chính sách tiền lương, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc về bảo đảm an sinh, cải thiện đời sống và củng cố động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như hàng triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt liên tục biến động, đặc biệt là giá nhà ở, y tế, giáo dục và nhiều mặt hàng thiết yếu có xu hướng tăng, việc điều chỉnh lương cơ sở là bước đi cần thiết để giảm áp lực đời sống cho người hưởng lương từ ngân sách.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức - lực lượng trực tiếp vận hành bộ máy nhà nước, mức lương ổn định và được cải thiện là yếu tố quan trọng để họ yên tâm công tác và tập trung nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Ý nghĩa của việc tăng lương càng rõ nét khi gắn với điều chỉnh lương hưu và các khoản trợ cấp xã hội. Nhiều người nghỉ hưu hiện sống chủ yếu dựa vào lương hưu hoặc khoản trợ cấp cố định, trong khi chi phí sinh hoạt ngày càng cao.

Với người có công, người già neo đơn, người khuyết tật hoặc các đối tượng bảo trợ xã hội, mỗi lần điều chỉnh trợ cấp đều mang lại tác động trực tiếp và thiết thực. Không chỉ giúp cải thiện mức sống, chính sách này còn thể hiện tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", một nguyên tắc quan trọng trong xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững.

Tuy nhiên, tăng lương cơ sở chỉ là một phần của bài toán lớn hơn: làm sao bảo đảm đời sống ổn định cho những người hưởng lương và trợ cấp trong dài hạn. Nếu chỉ dựa vào việc điều chỉnh lương theo chu kỳ mà không có các giải pháp đồng bộ, việc điều chỉnh lương sẽ không còn ý nghĩa.

Trước hết, cần tiếp tục cải cách tiền lương theo hướng trả lương theo vị trí việc làm, gắn với hiệu quả và năng suất lao động. Khi tiền lương phản ánh đúng giá trị công việc và mức độ đóng góp, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ có thêm động lực làm việc.

Một mức tăng lương dù đáng kể đến đâu cũng sẽ mất ý nghĩa nếu giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng nhanh hơn. Vì vậy, chính sách điều hành kinh tế vĩ mô cần tiếp tục chú trọng ổn định thị trường, bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu và kiểm soát các yếu tố có thể gây biến động giá.

Giải pháp căn cơ khác là mở rộng các chính sách hỗ trợ gián tiếp cho người hưởng lương và trợ cấp. Chẳng hạn, phát triển mạnh nhà ở xã hội cho cán bộ, công chức và người thu nhập trung bình; tăng cường hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng với chi phí hợp lý.

Đối với người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống hưu trí đa tầng, trong đó có sự kết hợp giữa bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm tự nguyện và trợ cấp xã hội.

Việc điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 1-7-2026 là một bước đi tích cực, thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người nghỉ hưu và các đối tượng yếu thế. Tuy vậy, để chính sách phát huy hiệu quả bền vững, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách tiền lương, ổn định kinh tế vĩ mô và củng cố hệ thống an sinh xã hội.

Xem xét sớm tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức

Thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét việc triển khai các bảng lương và chế độ phụ cấp mới

Chi tiết bảng lương công chức nếu tăng lương cơ sở 8% từ 1-7-2026

(NLĐO)- Lương cơ sở dự kiến được điều chỉnh tăng từ tháng 7-2026, với mức tăng 8%.

Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1-7, những khoản nào sẽ được điều chỉnh theo?

(NLĐO)- Khi lương cơ sở tăng, một số khoản như tiền lương hàng tháng, các loại phụ cấp, trợ cấp sẽ có sự thay đổi.

