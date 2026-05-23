Hai ngày liên tiếp, 5 giải độc đắc của xổ số miền Nam cùng trúng ở TPHCM

Sáng 23-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM trúng 2 giải độc đắc và 2 giải an ủi vé số của 2 đài là Vĩnh Long và Bình Dương.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 22-5. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Vĩnh Long trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS An Ân

Theo đó, vé số Vĩnh Long, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Vĩnh Long mở thưởng chiều 22-5, giải độc đắc (dãy số 576339) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Vĩnh Long là đại lý vé số An Ân ở phường Dĩ An, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Vĩnh Long cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là một đại lý vé số cũng ở phường Dĩ An, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vĩnh Long, giải độc đắc (dãy số 796933) của vé số Bình Dương cũng được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi bán trúng giải độc đắc 16 vé và giải an ủi 36 vé Bình Dương là hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TPHCM.

Giải độc đắc của vé số Bình Dương cũng trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Đại Phát

Trước đó, vào ngày 21-5, giải độc đắc của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận cũng trúng tại TPHCM. Như vậy, chỉ trong 2 ngày liên tiếp, 5 giải độc đắc của xổ số miền Nam đã trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam ngày 23-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 23-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 4 đài là Long An, TPHCM, Hậu Giang và Bình Phước.