Hai giải độc đắc và 2 giải an ủi xổ số miền Nam cùng trúng tại TPHCM

Sáng 22-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM trúng giải độc đắc vé số của 2 đài là Tây Ninh và Bình Thuận.

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 21-5, giải độc đắc (dãy số 048987) được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 7 vé Tây Ninh là đại lý vé số Thảo Nguyên ở Bến Cát, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Tây Ninh cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Đại Hồng Phát ở phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 332731) của vé số Bình Thuận cũng được xác định trúng tại TPHCM.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Bình Thuận là đại lý vé số Phương Trang ở phường Vũng Tàu, TPHCM.

Giải an ủi của vé số Bình Thuận cũng trúng tại TPHCM. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Ánh Đào ở phường Vũng Tàu, TPHCM.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bình Thuận trúng tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng tại TPHCM. Như vậy, giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng tại TPHCM trong 2 tuần liên tiếp.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 22-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.