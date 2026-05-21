Hai giải độc đắc xổ số miền Nam xuất hiện người trúng vào chiều 21-5

Chiều 21-5, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra các khách hàng trúng 2 giải độc đắc của vé số Sóc Trăng và vé số Cần Thơ.

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng được đổi tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Theo đó, vé số Sóc Trăng, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Sóc Trăng mở thưởng chiều 20-5, giải độc đắc (dãy số 284574) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Sóc Trăng được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Cà Mau. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Trường Thịnh ở tỉnh Cà Mau và đại lý vé số Phú Vinh ở tỉnh Vĩnh Long).

Mở thưởng cùng ngày với vé số Sóc Trăng, giải độc đắc (dãy số 010158) và giải an ủi của vé số Cần Thơ được các đại lý xác định trúng tại tỉnh An Giang.

Giải độc đắc và giải an ủi của vé số Cần Thơ trúng tại tỉnh An Giang. Ảnh: ĐLVS Kim Dậu

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc dắc 1 vé và trúng giải an ủi 6 vé Cần Thơ là đại lý vé số Kim Dậu ở Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 21-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.