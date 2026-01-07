Đi xe máy vào làn xe đạp trên Mai Chí Thọ, bị phạt bao nhiêu?

Từ ngày 31-12-2025, làn ưu tiên xe đạp trên đại lộ Mai Chí Thọ dài gần 6 km, rộng 2 m (đoạn qua cầu rộng 1,5 m), vận tốc tối đa 20 km/giờ, từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến D1, chính thức đi vào hoạt động.

Xe máy đi làn xe đạp bị xử lý.

Dù vậy, vào giờ cao điểm, làn đường này thường xuyên bị xe máy lấn chiếm.

Những ngày qua, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT TPHCM đã tăng cường tổ tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại các điểm giao cắt để phát hiện và lập biên bản ngay tại chỗ đối với người vi phạm.

Ngoài ra, CSGT cũng sử dụng hệ thống camera giám sát và thiết bị ghi hình chuyên dụng để trích xuất dữ liệu, gửi thông báo vi phạm về tận nơi cư trú của chủ xe.

Một số người dân thắc mắc mức phạt đi vào làn xe đạp là bao nhiêu?

Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, với lỗi đi vào làn xe đạp, lực lượng CSGT sẽ xử phạt lỗi "đi không đúng phần đường, làn đường quy định" (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều) theo quy định tại điểm d khoản 3 điều 7 nghị định 168/2024/NĐ-CP với mức phạt 600.000 - 800.000 đồng.

Đội CSGT Cát Lái khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển xe máy vào phần đường dành cho xe đạp và người đi bộ. Đồng thời tuân thủ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường và sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Lực lượng CSGT nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm được ghi hình sẽ được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có ngoại lệ.







