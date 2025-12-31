HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hình ảnh làn ưu tiên xe đạp đầu tiên tại TPHCM ngày đầu vận hành

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sáng 31-12, TPHCM khánh thành làn ưu tiên xe đạp trên đường Mai Chí Thọ.

Sáng 31-12, Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị tổ chức lễ khánh thành công trình Cải tạo, tổ chức làn ưu tiên xe đạp trên tuyến đường Mai Chí Thọ (đoạn từ đường Nguyễn Cơ Thạch đến đường D1), tại phường An Khánh, TPHCM.

Làn xe đạp đầu tiên tại TPHCM trên đại lộ Mai Chí Thọ chính thức vận hành - Ảnh 1.

Nhiều người thích thú trải nghiệm làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ sáng 31-12

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị, cho biết công trình do Trung tâm làm chủ đầu tư với tổng giá trị dự toán hơn 14,25 tỉ đồng, được triển khai trong giai đoạn 2024–2025. 

Dự án khởi công ngày 10-10-2025 và hoàn thành thực tế vào ngày 26-12-2025, sớm hơn kế hoạch hơn một tháng.

Làn xe đạp đầu tiên tại TPHCM trên đại lộ Mai Chí Thọ chính thức vận hành - Ảnh 2.

Ông Đoàn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị

Theo ông Tấn, mục tiêu của dự án là cải tạo một phần đất kết cấu hạ tầng đường bộ hiện hữu thành làn đường ưu tiên dành cho xe đạp, bảo đảm an toàn giao thông, kết nối thuận tiện với hệ thống vận tải hành khách công cộng và hình thành mạng lưới giao thông đa phương thức, tạo điều kiện để người dân lựa chọn xe đạp cho các quãng đường ngắn.

Công trình có điểm đầu tại đường Nguyễn Cơ Thạch, điểm cuối tại đường D1, với vận tốc thiết kế 20 km/giờ, độ dốc dọc tối đa 4%. 

Làn xe đạp có chiều rộng 2 m trên phần đường bộ Mai Chí Thọ và 1,5 m tại các đoạn qua cầu. Kết cấu mặt đường bằng bê tông nhựa, sơn hoàn thiện để nhận diện rõ làn xe đạp, tách biệt với làn xe cơ giới; đồng thời được đầu tư đồng bộ hệ thống chiếu sáng, thoát nước, bãi đỗ và trạm xe đạp.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho rằng trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đô thị ngày càng gia tăng, việc phát triển giao thông xe đạp là giải pháp hiệu quả, góp phần giảm khí thải từ phương tiện cơ giới cá nhân, đồng thời hỗ trợ bài toán "đầu – cuối" khi sử dụng giao thông công cộng như xe buýt, metro. Việc tổ chức làn đường riêng biệt giúp giảm nguy cơ va chạm, đặc biệt với trẻ em và người cao tuổi.

Làn xe đạp đầu tiên tại TPHCM trên đại lộ Mai Chí Thọ chính thức vận hành - Ảnh 3.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng

Theo quy hoạch, tuyến Mai Chí Thọ là trục giao thông – đô thị quan trọng, kết nối các khu dân cư hiện đại như Sala, Sadora, An Phú – An Khánh… với nhu cầu đi lại ngắn rất lớn. Làn ưu tiên xe đạp được kỳ vọng sẽ trở thành phương tiện kết nối hiệu quả tới các tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên, Bến Thành – Thủ Thiêm và Thủ Thiêm – Long Thành.

Dự án được triển khai theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng làn xe đạp trên đoạn Nguyễn Cơ Thạch – D1, tạo tiền đề hình thành tuyến xe đạp trọng điểm của thành phố. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng khi có đánh giá hiệu quả và khi nút giao An Phú hoàn thành, tiến tới kết nối với các trục đường và không gian công cộng trọng điểm khác trên địa bàn TPHCM.

Khánh thành làn ưu tiên xe đạp trên trục đường Mai Chí Thọ

Làn xe đạp đầu tiên tại TPHCM trên đại lộ Mai Chí Thọ chính thức vận hành - Ảnh 4.

Nghi thức cắt băng khánh thành làn ưu tiên cho xe đạp đầu tiên tại TPHCM

Làn xe đạp đầu tiên tại TPHCM trên đại lộ Mai Chí Thọ chính thức vận hành - Ảnh 5.

Các đại biểu trải nghiệm làn xe đạp đầu tiên tại TPHCM

Làn xe đạp đầu tiên tại TPHCM trên đại lộ Mai Chí Thọ chính thức vận hành - Ảnh 6.

Nhiều người dân phấn khích trải nghiệm làn xe đạp mới

Làn xe đạp đầu tiên tại TPHCM trên đại lộ Mai Chí Thọ chính thức vận hành - Ảnh 7.

Dự án được triển khai theo nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng làn xe đạp trên đoạn Nguyễn Cơ Thạch – D1, tạo tiền đề hình thành tuyến xe đạp trọng điểm của thành phố

giao thông đô thị đại lộ Mai Chí Thọ TPHCM làn xe đạp đầu tiên tại TPHCM làn xe đạp trên đường Mai Chí Thọ
