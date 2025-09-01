Đi xem diễu binh A80, người dân cần mang theo những gì?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Đi xem diễu binh A80, người dân cần mang theo những gì?

N.Dung

(NLĐO) - Khi đi xem diễu binh A80, người dân nên mang nước, đồ ăn nhẹ, áo mưa, thuốc cá nhân, chọn trang phục thoáng, giày dễ đi và chú ý lối thoát hiểm.

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ diễn ra sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), được xem là lớn nhất trong nhiều năm qua, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc.

Chương trình kéo dài từ 6 giờ 30 đến 10 giờ, người dân có thể theo dõi dọc các tuyến phố Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Tràng Tiền, Nguyễn Thái Học, Kim Mã và Liễu Giai.

Đi xem diễu binh A80, người dân cần mang theo những gì?- Ảnh 1.

Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 sáng 30-8 tại Quảng trường Ba Đình. Ảnh: Hữu Hưng

Chuẩn bị gì khi đi xem diễu binh?

Trước đó, sáng 30-8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi hàng vạn người dân chứng kiến đội hình quân đội chỉnh tề, xe tăng và khí tài hiện đại, dàn trực thăng kéo cờ tung bay trên bầu trời Thủ đô cùng những màn bay lượn, thả bẫy nhiệt ấn tượng của tiêm kích Su-30MK2.

Thời tiết nắng mưa thất thường những ngày qua khiến nguy cơ kiệt sức, say nắng hay chấn thương do chen lấn khi tham dự lễ diễu binh gia tăng, vì vậy các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tham dự.

Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền nên cân nhắc theo dõi qua truyền hình, đài phát thanh hoặc chọn những vị trí ít đông đúc, dễ tiếp cận. Trường hợp cần dùng thuốc theo đơn phải mang theo đầy đủ và tuân thủ chỉ định của bác sĩ.

Nếu có dấu hiệu chóng mặt, đau ngực, khó thở hoặc ngất xỉu, cần nhanh chóng di chuyển tới nơi thoáng khí và gọi hỗ trợ y tế. Mọi người cũng nên nắm vững một số kỹ năng sơ cứu cơ bản, như cách đặt người bị ngất để tránh chấn thương khi ngã.

Đi xem diễu binh A80, người dân cần mang theo những gì?- Ảnh 2.

Người dân được hỗ trợ y tế trong lúc theo dõi tổng duyệt diễu binh. Ảnh: Hoàng Triều

Ông Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết ban tổ chức đã bố trí hàng trăm đội y tế với hàng nghìn nhân viên trực chiến tại các điểm sự kiện.

Theo đó, tại các lều y tế sẽ đảm bảo những vấn đề cần cấp cứu ban đầu, phân loại, đưa ngay đến cơ sở y tế những tình huống phát sinh không chữa trị tại chỗ được.

Người dân có thể cài đặt ứng dụng A80 để tra cứu vị trí cấp cứu gần nhất, đảm bảo xử trí nhanh khi có tình huống khẩn cấp.

Kỹ năng an toàn cho gia đình

Để có trải nghiệm an toàn và trọn vẹn, mỗi gia đình nên lên kế hoạch từ sớm. Người tham dự nên mang theo đồ ăn nhẹ, nước uống, thuốc cá nhân, áo mưa, mũ, ô, khẩu trang và tấm lót để trẻ em hoặc người già có thể nghỉ chân.

Trang phục cần thoáng mát, giày dễ đi, đồng thời chú ý quan sát lối thoát hiểm ngay từ đầu.

Trẻ em dễ lạc giữa đám đông, vì vậy cha mẹ nên cho trẻ mặc quần áo sặc sỡ, kẹp giấy ghi thông tin liên lạc trong túi, dặn dò nếu lạc thì đứng yên và tìm đến lực lượng an ninh hoặc tình nguyện viên. Giữ trẻ trong tầm mắt hoặc nắm tay chặt là nguyên tắc quan trọng.

Đi xem diễu binh A80, người dân cần mang theo những gì?- Ảnh 3.
Đi xem diễu binh A80, người dân cần mang theo những gì?- Ảnh 4.

Người dân xếp hàng dọc hai bên đường chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30-8. Ảnh: Ng. Hưởng

Dự báo lượng người và phương tiện đổ về Hà Nội dịp này có thể tăng hơn 350%. Người dân được khuyến khích đặt chỗ sớm, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, metro thay vì xe cá nhân.

Dự báo lượng người và phương tiện đổ về Hà Nội dịp này có thể tăng khoảng 400%. Người dân được khuyến khích đặt vé sớm, ưu tiên sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, metro thay vì xe cá nhân.

TP Hà Nội cũng lắp đặt 22 màn hình LED lớn tại 18 điểm công cộng như công viên Yên Sở, Long Biên, Hòa Bình, Cầu Giấy…

Đi xem diễu binh A80, người dân cần mang theo những gì?- Ảnh 5.

Màn hình LED lớn được bố trí tại 18 điểm công cộng. Ảnh: Thế Huỳnh

Ngoài ra, Hà Nội cũng huy động hàng trăm màn hình cỡ lớn đang được lắp đặt theo hình thức xã hội hóa trên toàn địa bàn. Tổng cộng hơn 260 màn hình tại cơ quan, trường học, sân vận động và nhiều điểm xã hội hóa khác được huy động để phục vụ người dân.

Để tận hưởng trọn vẹn niềm tự hào ấy, mỗi người dân khi tham dự cần chuẩn bị chu đáo cả về sức khỏe lẫn kỹ năng an toàn, góp phần tạo nên một ngày hội lớn trang nghiêm, ấn tượng, an toàn tuyệt đối.

Tin liên quan

Cài ứng dụng A80 để nhận hỗ trợ y tế trong đại lễ Quốc khánh 2-9

Cài ứng dụng A80 để nhận hỗ trợ y tế trong đại lễ Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Ngành y tế huy động hàng ngàn nhân lực ứng trực dịp Quốc khánh 2-9, khuyến cáo người dân cài ứng dụng A80 để nhận hỗ trợ nhanh chóng.

Cận cảnh công tác y tế phục vụ sự kiện A80 tại Quảng trường Ba Đình

(NLĐO) - Hàng trăm y bác sĩ, cùng hàng chục tổ cấp cứu và xe cứu thương đã được huy động, bảo đảm công tác y tế an toàn tuyệt đối cho sự kiện A80.

Thông tin cấm đường ngày 30-8 ở Hà Nội phục vụ tổng duyệt diễu binh A80

(NLĐO) - Đến 13 giờ hôm nay, 30-8, sẽ kết thúc cấm đường ở Hà Nội. Dự kiến, 18 giờ ngày 1-9 tiếp tục cấm đường phục vụ lễ kỷ niệm chính thức.

A80 diễu binh diễu hành khám chữa bệnh cấp cứu chuẩn bị gì khi đi xem diễu binh 80 năm quốc khánh nên mặc gì khi đi xem A80
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo