Thể thao Bóng đá

Soi tỉ số trận Manchester City – Tottenham: Thừa thắng xông lên

Trung Dũng

(NLĐO) – Manchester City chỉ thắng 1 trong 4 lần tiếp Tottenham ở sân Etihad, nhưng với khí thế hiện thời, họ có thể phá vỡ trận địa của CLB London


Soi tỉ số trận Manchester City – Tottenham: Thừa thắng xông lên- Ảnh 1.

Erling Haaland đang phục hồi phọng độ, hứa hẹn sẽ phá lưới Tottenham

Manchester City sẽ hướng đến chiến thắng 4-0 đầy kịch tính trước Wolverhampton khi đối đầu với Tottenham trên sân vận động Etihad. The Citizens đã khởi đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh đầy ấn tượng, nhưng họ cần tiếp tục tiến bộ để giành lại danh hiệu quốc nội. 

Tân binh mùa hè Tijjani Reijnders sẽ giữ được vị trí trong đội hình xuất phát sau màn trình diễn tuyệt vời trước Wolves, trong khi tất cả Josko Gvardiol, Savinho và Mateo Kovacic vẫn đang trong phòng hồi phục.

Mặt khác, Spurs đã chơi tốt khi đánh bại Burnley 3-0 tại London, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một thử thách lớn hơn nhiều trước ứng cử viên vô địch. Tân HLV Thomas Frank dường như đang làm tốt công việc của mình với CLB thủ đô. Nhưng với màn trình diễn xuất sắc của Man City trong trận mở màn mùa giải, chiến thắng trên sân nhà nên được cân nhắc. 

Tất cả Manor Solomon, Dejan Kulusevski và James Maddison đều chấn thương bên phía đội khách.

Dự đoán: Manchester City - Tottenham 3-1

Đối đầu trực tiếp

Lịch sử đối đầu khiến người ta tin rằng đây là trận đấu rất gay go cho Pep Guardiola khi đội bóng London giàu truyền thống này luôn gây khó cho gã khổng lồ thành Manchester. 

Thực tế là 2 chuyến làm khách ở sân Etihad, Tottenham bất bại với chiến thắng 4-0 và trận hòa 3-3. Họ thậm chí chỉ thua 1 trong 4 chuyến viếng thăm Manchester City. Có thể nói, dù dưới tay bất cứ HLV nào, Tottenham có truyền thống làm Manchester City vất vả bởi khả năng phản công tốc độ và cách hóa giải áp lực của đối thủ. 

Tính ra, trong 10 lần gặp gần nhất ở Premier League, dù sân nhà hay sân khách, Tottenham chỉ thua Manchester City đúng 4 lần, hòa 2 và thắng lại 4 lần.


26-2-2025

Tottenham

Manchester City

0-1

23-11-2024

Manchester City

Tottenham

0-4

14-5-2024

Tottenham

Manchester City

0-2

03-12-2023

Manchester City

Tottenham

3-3

05-2-2023

Tottenham

Manchester City

1-0

19-1-2023

Manchester City

Tottenham

4-2

19-1-2022

Manchester City

Tottenham

2-3

15-8-2021

Tottenham

Manchester City

1-0

13-2-2021

Manchester City

Tottenham

3-0

21-11-2020

Tottenham

Manchester City

2-0


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

23/08 18:30

[1] Manchester City - Tottenham [3]

1.95

0 : 1 1/4

1.925

2.00

3 1/4

1.875

23/08 18:30

[1] Manchester City - Tottenham [3]

2.075

0 : 1 1/4

1.825

2.00

3 1/4

1.90

23/08 18:30

[1] Manchester City - Tottenham [3]

2.075

0 : 1 1/4

1.825

2.025

3 1/4

1.85

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu đã cách biệt rất lớn khi Manchester City chấp đến 1 trái 1 trái rưỡi, cho lựa. Thị trường đã chuyển dịch chút ít và thiên vào cửa dưới. Nhưng đến sáng nay vẫn là 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 82. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn thú vị hơn.

Soi tỉ số trận Manchester City – Tottenham: Thừa thắng xông lên- Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Manchester City – Tottenham: Thừa thắng xông lên- Ảnh 3.

Tỉ số phổ biến nhất vẫn là 2-1 với giá đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc 2-0 ăn cũng chỉ 9.2, còn 1-0 ăn đến 10. Hòa cũng là một dứ báo được ưa chuộng khi tỉ số 1-1 có giá đặt 1 ăn đến 10, còn 2-2 ăn 15. Khoảng cách giữa 1-1 và 2-2 cho thấy người ta tin rằng trận đấu không có nhiều bàn thắng, bất kể trên thị trường tài xỉu cách biệt đến 3 trái, 3 trái rưỡi.


Tin liên quan

Bayern Munich hạ gục Leipzig 6-0: "Hùm xám" thị uy sức mạnh tuyệt đối

Bayern Munich hạ gục Leipzig 6-0: "Hùm xám" thị uy sức mạnh tuyệt đối

(NLĐO) - Đương kim vô địch Bayern Munich vùi dập không thương tiếc RB Leipzig với tỉ số 6–0 tại sân Allianz Arena ở vòng khai mạc Bundesliga rạng sáng 23-8.

Thắng vùi dập chủ nhà West Ham 5-1, Chelsea lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh

(NLĐO) – Rất đông khán giả West Ham đã bỏ ra về sau khi chứng kiến đội nhà để thủng lưới đến bàn thứ 5 bàn chỉ sau chưa đầy 60 phút so tài cùng Chelsea.

Giải Ngoại hạng Anh: Đại chiến tại Etihad

Giải Ngoại hạng Anh chào đón màn thư hùng của nhóm "Big Six" tuần thứ 2 liên tiếp khi Man City chạm trán Tottenham tại sân Etihad lúc 18 giờ 30 phút ngày 23-8.

Manchester City Tottenham
