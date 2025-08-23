Giải Ngoại hạng Anh: Đại chiến tại Etihad

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giải Ngoại hạng Anh: Đại chiến tại Etihad

Đông Linh

Giải Ngoại hạng Anh chào đón màn thư hùng của nhóm "Big Six" tuần thứ 2 liên tiếp khi Man City chạm trán Tottenham tại sân Etihad lúc 18 giờ 30 phút ngày 23-8.

Đề cao tính tổ chức

Man City sớm khẳng định sức mạnh vượt trội của một ứng viên vô địch khi vùi dập Wolverhampton 4-0 ở trận mở màn mùa giải. Erling Haaland thể hiện "bản năng sát thủ" thường thấy với 2 pha lập công quan trọng trong khi 2 tân binh Reijnders và Cherki tạo ấn tượng mạnh bằng sự sáng tạo và khả năng kết nối lối chơi. Sự hòa nhập nhanh chóng của những nhân tố mới giúp HLV Pep Guardiola có thêm nhiều phương án chiến thuật, đặc biệt trong bối cảnh hàng tiền vệ thiếu vắng các trụ cột như Kovacic, Rodri và Foden.

TIN LIÊN QUAN

Đội khách Tottenham cũng có màn ra mắt ấn tượng dưới thời tân HLV Thomas Frank khi hạ gục Burnley 3-0. Không chỉ đem lại sự tươi mới trong lối chơi của "Gà trống", HLV Thomas Frank còn chuyển tải triết lý quen thuộc: Đề cao tính tổ chức, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, tận dụng triệt để sức mạnh tập thể.

Đại chiến tại Etihad - Ảnh 1.

Man City sẽ có cuộc chạm trán nảy lửa với Tottenham tại Etihad (Ảnh: PREMIER LEAGUE)

Ở chuyến hành quân tới Etihad, Tottenham không được đánh giá ngang tầm với đối thủ, song đó lại là sở trường của HLV Thomas Frank. Trong những năm dẫn dắt Brentford, ông thường gây khó dễ cho các đội bóng lớn bằng lối đá giàu kỷ luật, chặt chẽ và cực kỳ khó chịu.

Dù thiếu vắng các cầu thủ chủ chốt như Maddison, Udogie, Kulusevski nhưng Tottenham vẫn sở hữu những "át chủ bài" quan trọng: Romero và Van de Ven là trụ cột của hàng thủ, Porro và Spence mang tới sự cơ động ở hai biên trong khi tuyến trên có Kudus, Johnson và Richarlison sẵn sàng tận dụng cơ hội phản công.

Cuộc đấu trí chiến thuật

Một trong những điểm nóng đáng chú ý của trận đấu sẽ là cách Tottenham hạn chế sức sáng tạo của Tijjani Reijnders - "nhạc trưởng" mới của Man City. HLV Thomas Frank nhiều khả năng sẽ yêu cầu tuyến giữa lùi sâu, đồng thời bố trí "lá chắn kép" để bóp nghẹt khoảng trống mà Reijnders thường khai thác. Ý tưởng này phản ánh triết lý "khóa nguồn cung" quen thuộc của ông: chặn luồng chuyền bóng ngay từ trung tâm thay vì chỉ tập trung kèm Haaland.

Trong khi đó, HLV Guardiola vẫn trung thành với lối chơi pressing tầm cao, kiểm soát chặt chẽ và tận dụng sự bùng nổ từ các vệ tinh như Doku, Bobb hay Cherki để mở ra khoảng trống cho Haaland và Marmoush. Chính vì vậy, đây sẽ là màn đối đầu thú vị giữa "cỗ máy tấn công" của Pep và "bức tường phòng ngự linh hoạt" mà Frank dày công xây dựng.

TIN LIÊN QUAN

Man City rất ngại đối đầu với các đối thủ chơi phòng ngự phản công tốt trong khi Tottenham lại là đội bóng có khả năng chuyển đổi trạng thái xuất sắc. Sáu lần gần nhất gặp nhau ở Premier League, Tottenham thắng 2 và thua 2, tức không hề kém cạnh Man City.

Man City sẽ chủ trương chơi tấn công phủ đầu trong khi Tottenham có sự tinh quái trong phản công, đủ khả năng xé lưới đối phương nhờ tốc độ và sự nhạy bén của hàng công mà Richarlison đang nắm vai trò chủ đạo.

Hai cặp đấu đáng chú ý khác ở vòng 2 vào tối 23-8: Brentford - Aston Villa (21 giờ), Arsenal - Leeds (23 giờ 30 phút). Cả Arsenal và Leeds đều giành trọn 3 điểm ở vòng 1.

Cuộc đối đầu tại Etihad không chỉ là thước đo tham vọng của cả hai đội, mà còn là nơi để HLV Thomas Frank chứng minh dấu ấn chiến thuật của mình. Nếu rời Manchester với điểm số trong tay, đó sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Tottenham đã sẵn sàng cạnh tranh trong triều đại mới.


Tin liên quan

Vì sao cổ động viên Man City hào hứng với tân binh Tijjani Reijnders?

Vì sao cổ động viên Man City hào hứng với tân binh Tijjani Reijnders?

(NLĐO) – Ghi bàn, kiến tạo và góp công quan trọng trong chiến thắng 4-0 của Man City trước Wolves, Reijnders tạo nên làn sóng phấn khích mới nơi người hâm mộ.

Man City đại thắng 4-0 tại "hang sói", độc chiếm đỉnh bảng Ngoại hạng

(NLĐO) – Erling Haaland có cú đúp bàn thắng vào lưới Wolverhampton nhưng tân binh Tijjani Reijnders mới thi đấu tỏa sáng nhất trong chiến thắng 4-0 của Man City

Man City đòi lại những gì đã mất

Đây sẽ là thời điểm thầy trò HLV Pep Guardiola quyết tìm lại vị thế bá chủ làng cầu xứ sương mù của Man City

Ngoại hạng Anh Etihad Man City Tottenham HLV Thomas Frank
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo