Điểm bầu cử số 055 tại Bệnh viện Quân y 175 đã sẵn sàng

Chiều 12-3, Bệnh viện Quân y 175 cho biết đơn vị đang tích cực triển khai các hoạt động tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 theo đúng quy định.

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 kiểm tra công tác chuẩn bị

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, bệnh viện đã ban hành kế hoạch và các văn bản hướng dẫn nhằm quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động và người bệnh về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Bệnh viện đã phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm và các điều kiện phục vụ bầu cử; niêm yết danh sách cử tri với 1.861 người tham gia cùng danh sách những người ứng cử đại biểu

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, như thông qua các buổi giao ban, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đơn vị; tuyên truyền trực quan trên hệ thống bảng tin, pano, bảng ảnh trong khuôn viên bệnh viện; các màn hình LED, hệ thống tivi tại khu vực thang máy và hệ thống truyền thanh nội bộ.

Theo kế hoạch, Bệnh viện Quân y 175 được xác định là điểm bầu cử số 055 thuộc phường Hạnh Thông, TPHCM.

Tổ tuyên truyền cơ động của bệnh viện cũng tích cực tham gia lan tỏa thông tin về cuộc bầu cử đến cán bộ, nhân viên và người bệnh. Nội dung tuyên truyền tập trung vào ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân cũng như các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bầu cử.

Song song với công tác tuyên truyền, bệnh viện đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong đơn vị và khu vực tổ chức bầu cử. Chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực cấp cứu được duy trì nghiêm túc; lực lượng, phương tiện và trang thiết bị y tế được chuẩn bị đầy đủ nhằm sẵn sàng xử trí các tình huống phát sinh.

Bệnh viện cũng phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng công an địa phương trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và xử lý các tình huống đột xuất; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng gian bảo mật, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến cuộc bầu cử.

Với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao, Bệnh viện Quân y 175 quyết tâm góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.