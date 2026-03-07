Hơn 40 khu vực bầu cử tại TP HCM được bố trí lực lượng y tế

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành kế hoạch bảo đảm công tác y tế phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn thành phố.

Ngày bầu cử dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026, các đơn vị y tế sẽ bố trí lực lượng trực cấp cứu, phòng chống dịch bệnh và sẵn sàng xử lý các tình huống y tế phát sinh tại các điểm bầu cử. Ảnh: Lê Vĩnh

Theo kế hoạch, công tác y tế nhằm bảo đảm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cử tri, người ứng cử, cán bộ và các lực lượng tham gia phục vụ bầu cử. Đồng thời, các đơn vị y tế phải sẵn sàng phát hiện, xử trí và cấp cứu kịp thời các tình huống phát sinh, góp phần tổ chức cuộc bầu cử an toàn, thông suốt.

Thời gian triển khai được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn chuẩn bị từ tháng 2-2026 đến trước ngày bầu cử, tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ, rà soát nhân lực, trang thiết bị và tổ chức tập huấn nghiệp vụ. Ngày bầu cử dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 15-3-2026, các đơn vị y tế sẽ bố trí lực lượng trực cấp cứu, phòng chống dịch bệnh và sẵn sàng xử lý các tình huống y tế phát sinh tại các điểm bầu cử.

Trong ngày bầu cử, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trên địa bàn TPHCM sẽ chuẩn bị cơ số giường bệnh, thuốc men, trang thiết bị và nhân lực để tiếp nhận, điều trị các trường hợp cần cấp cứu. Các đội cấp cứu ngoại viện, xe cứu thương và lực lượng y tế lưu động cũng được bố trí sẵn sàng để ứng phó với các tình huống khẩn cấp như tai nạn, cháy nổ, ngộ độc thực phẩm hoặc các sự cố y tế khác.

Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM được giao làm đầu mối điều hành công tác cấp cứu, tổ chức trực 24/24 giờ và duy trì thông tin liên lạc với các điểm bầu cử, trạm y tế và bệnh viện. Đồng thời, trung tâm phối hợp với các bệnh viện và đơn vị liên quan để bố trí lực lượng, phương tiện cấp cứu khi cần thiết.

Song song đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống dịch bệnh trong suốt thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử. Công tác vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các địa điểm bầu cử cũng được tăng cường nhằm phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm.



