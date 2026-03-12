HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Một đơn vị tại đặc khu Phú Quốc tổ chức bầu cử sớm

Tin - ảnh: T6am Quân - Mạnh Kiên

(NLĐO) - Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm mọi quân nhân trong một đơn vị ở đặc khu Phú Quốc được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân

Ngày 12-3, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. 

Bầu cử sớm tại đặc khu Phú Quốc: Quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ - Ảnh 1.

Cử tri kiểm tra thùng phiếu trước khi tiến hành bầu cử.

Do đặc thù thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm mọi quân nhân trong đơn vị được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình.

Để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, đúng pháp luật, những ngày qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 127 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của Vùng 5 Hải quân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên; chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang trí khu vực bỏ phiếu đúng quy định và triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn khu vực bầu cử.

Bầu cử sớm tại đặc khu Phú Quốc: Quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ - Ảnh 2.

Bầu cử sớm tại đặc khu Phú Quốc: Quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ - Ảnh 3.

Cử tri nhận phiếu bầu cử.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, công tác bầu cử sớm tại Lữ đoàn 127 được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, đúng luật và an toàn tuyệt đối.

Bầu cử sớm tại đặc khu Phú Quốc: Quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ - Ảnh 4.

Cử tri đi bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 60

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phát huy trách nhiệm công dân, góp phần vào thành công chung của ngày hội non song, đồng thời tiếp tục củng cố quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Bầu cử sớm tại đặc khu Phú Quốc: Quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ - Ảnh 5.

Các cử tri trên tàu chốt trực bỏ phiếu

Trước đó, vào ngày 8-3, cử tri ở đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bầu cử sớm tại đặc khu Phú Quốc: Quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ - Ảnh 6.

Bầu cử sớm tại đặc khu Phú Quốc: Quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ - Ảnh 7.

Hòm phiếu phụ được đưa lên xuồng để di chuyển xuống tàu

Là địa bàn đặc thù, cách đất liền hơn 200km đường biển, Thổ Châu được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm hơn một tuần nhằm bảo đảm phù hợp điều kiện đi lại, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo.

