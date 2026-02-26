HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Điểm danh những khu vực "xe đông, di chuyển chậm" ở TPHCM

Tin, ảnh: LÊ VĨNH

(NLĐO) - Trong đợt nghỉ Tết, nhìn chung tình hình giao thông TPHCM bình thường. Tuy nhiên, có xảy ra tình trạng xe đông, di chuyển chậm tại một số khu vực

Chiều 26-2, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại đây, ông Lê Hải Phong, Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý vận tải đường bộ Sở Xây dựng TPHCM cung cấp thông tin về tình hình ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Trong Tết, giao thông ùn ứ tại một số khu vực

Ông Lê Hải Phong cho biết trong đợt nghỉ Tết (từ ngày 14 đến 22-2-2026), nhìn chung tình hình giao thông bình thường. Tuy nhiên, có xảy ra tình trạng xe đông, di chuyển chậm tại một số khu vực. 

Theo đó, tại khu vực trung tâm thành phố xảy ra ùn ứ giao thông trên đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Nguyễn Thị Minh Khai.

TPHCM: điểm danh những khu vực "xe đông, di chuyển chậm" trong dịp Tết - Ảnh 1.

Tình hình giao thông tại khu vực trung tâm TPHCM trong tối mùng 2 Tết. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra ùn ứ trên đường Nguyễn Văn Trỗi vào ngày 18-2-2026.

Khu vực cảng Cát Lái xảy ra ùn ứ trên đường Nguyễn Thị Định (ngày 18-2-2026), đường Võ Chí Công và đường Võ Nguyên Giáp (ngày 20-2-2026).

Tại các khu vực cửa ngõ thành phố (đường Lê Khả Phiêu, đường Văn Tiến Dũng, đường Trần Văn Giàu, đường Đỗ Mười,…), các nút giao thông đang thi công công trình trọng điểm (nút giao An Phú), các tuyến đường dẫn cao tốc TPHCM - Trung Lương, TPHCM - Long Thành - Dầu Giây... xảy ra tình trạng xe đông, di chuyển chậm.

TPHCM: điểm danh những khu vực "xe đông, di chuyển chậm" trong dịp Tết - Ảnh 2.

Ông Lê Hải Phong cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Khu vực phía Tây Bắc thành phố xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ tại một số giao lộ trên tuyến đường Lê Quang Đạo và Phan Văn Khải.

Khu vực thuộc Bà Rịa – Vũng Tàu cũ, xảy ra ùn ứ giao thông trên Quốc Lộ 51 đoạn qua Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A (hướng đi Đồng Nai). Các tuyến đường Thùy Vân, đường Hạ Long (phường Vũng Tàu)… có lượng khách du lịch tăng cao, lưu lượng phương tiện đông nhưng không xảy ra ùn tắc giao thông.

Khu vực tỉnh Bình Dương cũ có tình hình giao thông bình thường.

Người dân trở lại TPHCM sớm và đều

Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý vận tải đường bộ Sở Xây dựng TPHCM cho biết sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026, nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn thành phố tăng trở lại nhanh chóng và duy trì ổn định. Lưu lượng hành khách tại các cửa ngõ, bến xe, nhà ga và sân bay phục hồi sớm. Qua đó, cho thấy các hoạt động sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của người dân đã trở lại nhịp bình thường.

Từ mùng 4 đến mùng 9 Tết, sản lượng vận tải hành khách liên tỉnh qua các bến xe đạt 297.907 lượt hành khách với 26.470 lượt xe, tăng 21% so với cùng kỳ và đạt tương đương 90-95% mức trước Tết, cho thấy người dân trở lại thành phố sớm và đều.

Vận tải hành khách công cộng nội tỉnh trong tuần sau Tết đạt trên 6.914.094 lượt khách, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ sau Tết năm trước. Điều này cho thấy xu hướng sử dụng phương tiện công cộng tiếp tục được duy trì.

Trong 5 ngày sau Tết, các chuyến bay đến/đi từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đạt 1.032.772 lượt hành khách (tăng 16% so với cùng kỳ), gần khôi phục toàn bộ nhu cầu sau Tết.

