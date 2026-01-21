Điểm nóng xung đột 21-1: Nga "hô biến" UAV Geran-2, tạo ra khả năng bất ngờ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột 21-1: Nga "hô biến" UAV Geran-2, tạo ra khả năng bất ngờ

Phương Linh

(NLĐO) - Ukraine cho biết Nga đã phát triển một phiên bản máy bay không người lái Geran-2 mới có khả năng nhắm mục tiêu trên không và mặt đất cùng lúc.

Theo Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR), Nga đã cải tiến một phiên bản mới của máy bay không người lái Shahed có tên Geran-2 E.

Phương tiện này có khả năng mang hệ thống tên lửa phòng không vác vai (MANPADS) Verba và đầu đạn thông thường cùng một lúc, cho phép Geran-2 nhắm mục tiêu cả trên không và trên mặt đất. Trước đây, tình báo Ukraine báo cáo Geran-2 được trang bị tên lửa không đối không R-60 của Liên Xô.

Geran-2 được điều khiển theo thời gian thực, dùng camera quang học Honpho TSS130C-01 của Trung Quốc gắn ở mũi máy bay và hệ thống Mesh Wifi đồng bộ do Xingkay Tech sản xuất.

Nga - Ảnh 1.

Hình mô phỏng máy bay không người lái Geran-2 (series E) trang bị tên lửa phòng không vác vai Verba và đầu đạn nhiệt áp. Ảnh: War&Sanctions

Không giống phiên bản R-60 trước đó, phiên bản này giữ đầu đạn chính trên chính máy bay không người lái. Geran-2 có đầu đạn TBBCh-50M, cho phép phương tiện tiếp tục tấn công sau khi bắn tên lửa. Việc nhắm mục tiêu cũng có thể được thực hiện thủ công bởi người điều khiển.

Ngoài ra, HUR cho biết lần đầu tiên ghi nhận mô-đun quán tính sáu trục, mã hiệu SCH1633-D0I, do hãng Murata sản xuất trên Geran-2. 

Đây là linh kiện mới ra mắt cuối năm 2024, vốn được thiết kế cho ôtô dân dụng như xe tự lái và hệ thống hỗ trợ lái xe.

Các linh kiện điện tử còn lại có nguồn gốc từ nhiều nơi khác nhau, bao gồm Mỹ, Trung Quốc đại lục, đảo Đài Loan (Trung Quốc), Thụy Sĩ, Nhật Bản, Đức và Vương quốc Anh.

Trong cùng tuyên bố, HUR nhận định “sự điều chỉnh này phản ánh nỗ lực của Nga trong việc thích ứng và đối phó với hoạt động đánh chặn máy bay không người lái hiệu quả của Không quân và Lục quân Ukraine”.

Tin liên quan

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-16 của Ukraine

Nga tuyên bố bắn rơi tiêm kích F-16 của Ukraine

(NLĐO) - Ukraine bắt đầu nhận máy bay F-16 do Mỹ sản xuất vào tháng 8-2024 và kể từ đó đã xác nhận mất bốn chiếc trong chiến đấu.

Điểm nóng xung đột ngày 12-1: Anh viện trợ vũ khí hiện đại, "chốt" đưa quân đến Ukraine

(NLĐO) - Anh đã tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine bằng việc chuyển giao các hệ thống hiện đại tầm ngắn và tầm xa, theo UK Defence Journal.

Điểm nóng xung đột ngày 20-1: Ukraine dùng vũ khí mới của Mỹ

(NLĐO) - Đoạn video mới công bố cho thấy Ukraine đã ứng dụng hệ thống phòng không tên lửa đất đối không tầm ngắn Tempest do Mỹ sản xuất vào thực chiến.

Ukraine UAV tên lửa phòng không Nga Shahed
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo