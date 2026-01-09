Tên lửa “quái vật” Oreshnik của Nga nhắm vào Ukraine?

Hình ảnh từ camera giám sát do hãng tin RIA Novosti đăng tải ngày 9-1 cho thấy các vật thể phát sáng lao xuống vùng Lviv - Ukraine, khu vực giáp biên giới Ba Lan.

Các quan chức Nga chưa xác nhận về vụ tấn công này.

Một đoạn video chưa được xác thực cho thấy cảnh nghi là tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga tấn công vào miền Tây Ukraine. Ảnh: Social media

Thị trưởng Lviv Andrey Sadovoy cho biết "một cơ sở hạ tầng quan trọng" đã bị đánh trúng. Các kênh tin tức Telegram của Nga cho rằng tên lửa đã nhằm vào một cơ sở khí đốt ngầm tại TP Striy, cách Lviv khoảng 60 km.

Nếu thông tin này được xác nhận, đây sẽ là lần thứ hai Moscow sử dụng loại tên lửa đạn đạo mới nhất của mình tại Ukraine.

Vào tháng 11-2024, Nga đã phóng tên lửa Oreshnik vào một nhà máy vũ khí ở Dnepr trong một cuộc "thử nghiệm chiến đấu" thành công. Đến cuối năm 2025, loại tên lửa này đã được chuyển giao cho đồng minh thân cận của Nga là Belarus.

Hình ảnh từ camera giám sát do hãng tin RIA Novosti chia sẻ hôm 9-1 cho thấy các vật thể phát sáng lao xuống vùng Lviv của Ukraine. Video: RT

Bộ Quốc phòng Belarus khi đó cho biết Oreshnik có tầm bắn lên tới 5.000 km.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố các đầu đạn của Oreshnik lao xuống mục tiêu với tốc độ lên tới Mach 10 - gấp 10 lần tốc độ âm thanh, không thể bị đánh chặn.

Truyền thông nhà nước Nga từng cho hay tên lửa này chỉ mất 11 phút để bay tới một căn cứ không quân ở Ba Lan và 17 phút để tới trụ sở NATO tại Brussels. Không có cách nào để biết liệu tên lửa này mang đầu đạn hạt nhân hay đầu đạn thông thường trước khi nó đánh trúng mục tiêu.