Điểm nóng xung đột ngày 1-12: Ukraine mở đường cho vũ khí "ruột"

Gần 3 tuần sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo Ukraine sẽ mở cửa xuất khẩu vũ khí, các quan chức cho biết chính sách này nay đang chuyển từ tuyên bố sang triển khai, với những văn phòng bán hàng đầu tiên dự kiến mở tại Berlin (Đức) và Copenhagen (Đan Mạch).

Bước đi thận trọng này được thảo luận trong một cuộc họp "bí mật" với các nhà báo tuần trước khi thông tin có thể được sử dụng nhưng không được dẫn tên người phát biểu tại Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine.

Các loại vũ khí tầm xa do Ukraine sản xuất tại một doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Cơ quan Báo chí Tổng thống Ukraine

Theo Kyiv Post, các quan chức cấp cao của Ukraine và lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng đã chia sẻ chi tiết kế hoạch này.

Nhà phân tích quân sự Oleh Katkov giải thích: "Ukraine hiện sử dụng tới 25% đạn pháo của Mỹ. Số lượng này không thể thay thế nếu nguồn cung bị gián đoạn bởi vì châu Âu không thể bù đắp được khoảng trống".

Tuy nhiên, máy bay không người lái lại là một câu chuyện khác. Ukraine hiện có thể sản xuất đủ máy bay không người lái, những hệ thống định hình chiến trường, để đáp ứng nhu cầu tiền tuyến và xuất khẩu ra nước ngoài.

Các quan chức nói rằng nền công nghiệp quốc phòng của Ukraine hiện có năng lực sản xuất khoảng 35 tỉ USD mỗi năm nhưng mới chỉ được tài trợ một nửa và còn tiềm năng rất lớn chưa được khai thác. Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, nói với Kyiv Post: "Chỉ riêng vũ khí tầm xa có thể vượt hơn 35 tỉ USD vào năm 2026 và toàn ngành có thể đạt 60 tỉ USD".

Bloomberg ước tính Ukraine đã có thể sản xuất 4 triệu máy bay không người lái mỗi năm, vừa đủ phục vụ nhu cầu trong nước vừa có thể xuất khẩu. Ukraine cũng đang nhanh chóng giảm phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc bằng cách tự sản xuất bộ điều khiển, cánh quạt và nhiều phụ tùng khác.

Theo các quan chức, việc lên kế hoạch xuất khẩu cần bắt đầu ngay, không chỉ để tạo nguồn thu mà còn để chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu thực tế với các đối tác châu Âu.

Theo kế hoạch, Đan Mạch và Đức, hai trong số những nước ủng hộ quân sự đáng tin cậy nhất của Ukraine, sẽ là nơi đặt các nền tảng xuất khẩu quốc phòng của Ukraine. Các văn phòng này sẽ giới thiệu công nghệ của Ukraine, đóng vai trò là trung tâm đàm phán và hỗ trợ hợp tác với chính phủ và các đối tác tư nhân.

Trong khi đó, một số người lo xuất khẩu sẽ khiến tiền tuyến thiếu hụt. Các quan chức khẳng định nhu cầu mặt trận là ưu tiên tuyệt đối và bất kỳ hợp đồng xuất khẩu nào cũng có thể tạm dừng nếu cần.