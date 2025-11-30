Điểm nóng xung đột ngày 30-11: Đoàn đàm phán lên đường, Ukraine tiết lộ tin quan trọng

Trong phái đoàn có ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, cùng Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Sergiy Kyslytsya.

Ông Umerov được giao dẫn đầu phái đoàn thay thế người tiền nhiệm, Chánh văn phòng Andriy Yermak, người đã từ chức hôm 28-11 sau khi bị lực lượng chống tham nhũng khám xét nơi ở.

Phái đoàn Ukraine dự kiến gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể ông Trump là Jared Kushner tại Florida. Ông Witkoff tuần tới sẽ dẫn đầu đoàn Mỹ tới Nga đàm phán.

Chuyến đi lần này được kỳ vọng cho phép Ukraine đưa ra câu trả lời cho các đề xuất mà Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã trình bày với lãnh đạo ở Kiev gần hai tuần trước.

Ông Rustem Umerov. Ảnh: AP.

Tuần trước, Mỹ từng ra tối hậu thư đề nghị Kiev đồng ý trước Lễ Tạ ơn với các điều khoản trong bản thỏa thuận hòa bình 28 điểm của Washington.

Dự thảo thỏa thuận ban đầu được cho là có lợi cho Nga nhưng sau khi vấp phải phản ứng từ các đồng minh của Ukraine đã được điều chỉnh theo hướng hòa hoãn hơn, bằng cách tách riêng các vấn đề gai góc.

Dù Washington nói đã đạt tiến triển, các cuộc thương lượng vẫn vướng những rào cản cũ. Điều chấp nhận được với Ukraine lại có thể khiến Nga bác bỏ và ngược lại. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27-11 nhắc lại yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi các khu vực thuộc tỉnh Donetsk. Kiev nhiều lần bác yêu cầu này.

Cùng ngày 29-11, CNN dẫn lời lực lượng an ninh Ukraine cho biết các tàu chở dầu thuộc đội tàu bí mật của Nga trên biển Đen đã bị tấn công bằng thiết bị không người lái dưới nước. Kiev đã nhận trách nhiệm sau khi xảy ra hai vụ nổ lần lượt trong các ngày 28 và 29-11.

Một nguồn tin an ninh Ukraine nói với CNN rằng xuồng không người lái Sea Baby đã được SBU và hải quân phối hợp sử dụng, khiến hai tàu phải ngừng hoạt động vì chịu hư hại nghiêm trọng.

Cụ thể, con tàu mang tên Virat treo cờ Gambia đã bị tấn công hai lần, chịu thiệt hại trên mạn tàu nhưng không có cháy. Tàu hiện cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 hải lý.

"Thủy thủ đoàn không yêu cầu rời tàu" - Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Kairos, một tàu khác cũng treo cờ Gambia, xảy ra vụ nổ hôm 28-11 trong lúc chở theo dầu thô Nga, khiến toàn bộ 25 thuyền viên phải sơ tán. Video cho thấy tàu kéo Thổ Nhĩ Kỳ chữa cháy trên tàu cách bờ khoảng 30 hải lý.

Tàu Virat bị cả Mỹ, Anh và EU trừng phạt. Trong khi tàu Kairos đã bị EU trừng phạt.

Nga sử dụng hàng trăm tàu chở dầu để vận chuyển dầu bất chấp lệnh trừng phạt. Đội tàu này được báo chí phương Tây gọi là đội tàu "bóng tối".