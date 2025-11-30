Điểm nóng xung đột ngày 30-11: Đoàn đàm phán lên đường, Ukraine tiết lộ tin quan trọng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 30-11: Đoàn đàm phán lên đường, Ukraine tiết lộ tin quan trọng

Lạc Chi

(NLĐO) - Phái đoàn Ukraine lên đường tới Mỹ để tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất, theo nguồn thạo tin của Bloomberg.

Trong phái đoàn có ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, cùng Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Sergiy Kyslytsya. 

Ông Umerov được giao dẫn đầu phái đoàn thay thế người tiền nhiệm, Chánh văn phòng Andriy Yermak, người đã từ chức hôm 28-11 sau khi bị lực lượng chống tham nhũng khám xét nơi ở.

Phái đoàn Ukraine dự kiến gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể ông Trump là Jared Kushner tại Florida. Ông Witkoff tuần tới sẽ dẫn đầu đoàn Mỹ tới Nga đàm phán.

Chuyến đi lần này được kỳ vọng cho phép Ukraine đưa ra câu trả lời cho các đề xuất mà Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã trình bày với lãnh đạo ở Kiev gần hai tuần trước.

Phái đoàn Ukraine lên đường tới Mỹ bàn thỏa thuận hòa bình - Ảnh 1.

Ông Rustem Umerov. Ảnh: AP.

Tuần trước, Mỹ từng ra tối hậu thư đề nghị Kiev đồng ý trước Lễ Tạ ơn với các điều khoản trong bản thỏa thuận hòa bình 28 điểm của Washington. 

Dự thảo thỏa thuận ban đầu được cho là có lợi cho Nga nhưng sau khi vấp phải phản ứng từ các đồng minh của Ukraine đã được điều chỉnh theo hướng hòa hoãn hơn, bằng cách tách riêng các vấn đề gai góc.

Dù Washington nói đã đạt tiến triển, các cuộc thương lượng vẫn vướng những rào cản cũ. Điều chấp nhận được với Ukraine lại có thể khiến Nga bác bỏ và ngược lại. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27-11 nhắc lại yêu cầu quân đội Ukraine rút khỏi các khu vực thuộc tỉnh Donetsk. Kiev nhiều lần bác yêu cầu này.

Cùng ngày 29-11, CNN dẫn lời lực lượng an ninh Ukraine cho biết các tàu chở dầu thuộc đội tàu bí mật của Nga trên biển Đen đã bị tấn công bằng thiết bị không người lái dưới nước. Kiev đã nhận trách nhiệm sau khi xảy ra hai vụ nổ lần lượt trong các ngày 28 và 29-11.

Một nguồn tin an ninh Ukraine nói với CNN rằng xuồng không người lái Sea Baby đã được SBU và hải quân phối hợp sử dụng, khiến hai tàu phải ngừng hoạt động vì chịu hư hại nghiêm trọng.

Cụ thể, con tàu mang tên Virat treo cờ Gambia đã bị tấn công hai lần, chịu thiệt hại trên mạn tàu nhưng không có cháy. Tàu hiện cách bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 hải lý.

"Thủy thủ đoàn không yêu cầu rời tàu" - Bộ Giao thông Vận tải Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Kairos, một tàu khác cũng treo cờ Gambia, xảy ra vụ nổ hôm 28-11 trong lúc chở theo dầu thô Nga, khiến toàn bộ 25 thuyền viên phải sơ tán. Video cho thấy tàu kéo Thổ Nhĩ Kỳ chữa cháy trên tàu cách bờ khoảng 30 hải lý.

Tàu Virat bị cả Mỹ, Anh và EU trừng phạt. Trong khi tàu Kairos đã bị EU trừng phạt.

Nga sử dụng hàng trăm tàu chở dầu để vận chuyển dầu bất chấp lệnh trừng phạt. Đội tàu này được báo chí phương Tây gọi là đội tàu "bóng tối".

Tin liên quan

Nhà đàm phán chủ chốt của Ukraine từ chức sau khi nhà riêng bị đột kích

Nhà đàm phán chủ chốt của Ukraine từ chức sau khi nhà riêng bị đột kích

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa thông báo về việc từ chức của ông Andriy Yermak, người trợ lý hàng đầu

Chính trường Ukraine rúng động vì trợ lý thân cận của tổng thống bị khám nhà

(NLĐO) - Cuộc đột kích của các điều tra viên vào nhà trợ lý thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang gây xôn xao chính trường Ukraine

Tổng thống Putin nhắc lại điều kiện cho ngừng bắn ở Ukraine

(NLĐO) - Nga sẵn sàng sử dụng kế hoạch hòa bình 28 điểm của Washington làm nền tảng tiềm năng cho các cuộc đàm phán trong tương lai với Ukraine và Mỹ.

Ukraine biển Đen đàm phán hòa bình tàu chở dầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo