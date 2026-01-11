Điểm nóng xung đột ngày 11-1: Lệnh ngừng bắn bị xâm phạm, giao tranh bùng phát ở Syria?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 11-1: Lệnh ngừng bắn bị xâm phạm, giao tranh bùng phát ở Syria?

Cao Lực

(NLĐO) - Quân đội Syria ngày 10-1 tuyên bố lùng soát Sheikh Maksoud, cho thấy họ đã giành quyền kiểm soát khu vực này từ tay lực lượng người Kurd bằng vũ lực.

Bạo lực tại thành phố lớn thứ hai của Syria đã làm trầm trọng thêm một trong những rạn nứt lớn nhất của đất nước, trong bối cảnh Tổng thống Ahmed al-Sharaa cam kết thống nhất Syria dưới một chính quyền duy nhất sau 14 năm chiến tranh.

Tổng thống Ahmed al-Sharaa vấp phải sự kháng cự từ lực lượng người Kurd vốn lo ngại chính phủ của ông.

Một lệnh ngừng bắn đã được công bố hồi đầu tuần, song lực lượng người Kurd từ chối rút khỏi thành trì cuối cùng ở khu vực Sheikh Maksoud, TP Aleppo - Syria, theo thỏa thuận này.

Vào ngày 9-1, quân đội Syria tuyên bố sẽ tiến hành một chiến dịch trên bộ nhằm trục xuất lực lượng này.

Đến ngày 10-1, quân đội Syria tuyên bố đã hoàn tất việc lùng soát khu vực, dù cho biết vẫn còn một số tay súng người Kurd đang ẩn náu.

Quân đội Syria giành quyền kiểm soát “điểm nóng” bằng vũ lực? - Ảnh 1.

Quân đội Syria thiết lập chốt an ninh tại TP Aleppo. Ảnh: Anadolu

Tuy nhiên, trong một tuyên bố bằng văn bản, lực lượng người Kurd phủ nhận việc chính phủ đã chiếm được Sheikh Maksoud. Họ đồng thời khẳng định vẫn đang tiếp tục kháng cự.

Chính phủ "tuyên bố đã kiểm soát 90% khu dân cư Sheikh Maqsoud. Chúng tôi khẳng định dứt khoát rằng tuyên bố này là sai sự thật và gây hiểu lầm" - lực lượng người Kurd khẳng định, theo đài Al Jazeera.

Nếu quân đội Syria thực sự tiếp quản Sheikh Maksoud, điều này sẽ chấm dứt quyền kiểm soát của người Kurd đối với các khu vực ở TP Aleppo mà họ nắm giữ kể từ khi chiến tranh Syria bùng nổ vào năm 2011.

Lực lượng người Kurd hiện vẫn kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Đông Bắc Syria, nơi họ điều hành một khu vực bán tự trị.

Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack cho biết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X vào ngày 10-1 rằng ông đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman al-Safadi tại TP Amman - Jordan, nhằm củng cố lệnh ngừng bắn và bảo đảm việc các lực lượng người Kurd "rút khỏi TP Aleppo một cách hòa bình".

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 19-11: Lực lượng Nga tới "vùng đệm" ở Syria?

Điểm nóng xung đột ngày 19-11: Lực lượng Nga tới "vùng đệm" ở Syria?

(NLĐO) – Lực lượng Nga với khoảng 15 khí tài quân sự đã đến tỉnh Quneitra của Syria, nằm sát biên giới gần “vùng đệm” với Israel.

Lực lượng Mỹ và Syria cùng tấn công IS, xóa sổ hàng loạt cơ sở vũ khí

(NLĐO) - Lực lượng Mỹ và Syria tiến hành không kích vào các cơ sở cất giữ vũ khí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Mỹ không kích IS ồ ạt, ông Donald Trump nói về “tương lai tươi sáng” của Syria

(NLĐO) - Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hàng chục mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria ngày 19-12.

mạng xã hội Syria Mỹ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo