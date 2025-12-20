HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ không kích IS ồ ạt, ông Donald Trump nói về “tương lai tươi sáng” của Syria

Cao Lực

(NLĐO) - Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào hàng chục mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria ngày 19-12.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cam kết trả đũa sau khi IS bị nghi tấn công binh sĩ Mỹ tại Syria vào cuối tuần trước.

Ông chủ Nhà Trắng ngày 19-12 thông báo quân đội Mỹ đã "trả đũa mạnh mẽ" nhằm vào IS tại Syria, sau vụ tấn công khiến 3 công dân Mỹ thiệt mạng.

"Tôi xin chính thức tuyên bố Mỹ đang tiến hành một đợt trả đũa vô cùng mạnh mẽ, đúng như tôi đã hứa, đối với những tên khủng bố sát nhân chịu trách nhiệm" - ông viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Donald Trump thông báo chiến dịch trả thù, nói về “tương lai tương sáng” của Syria - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump ngày 19-12 thông báo quân đội Mỹ đã "trả đũa mạnh mẽ" nhằm vào IS tại Syria. Ảnh: AP

"Chúng tôi đang tấn công rất mạnh vào các thành trì của IS tại Syria - một vùng đất đẫm máu với vô vàn vấn đề. Tuy nhiên, Syria sẽ có tương lai tươi sáng nếu IS bị tiêu diệt hoàn toàn" - ông viết tiếp.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xác nhận các cuộc không kích nhắm vào "các tay súng, cơ sở hạ tầng và các địa điểm trữ vũ khí của IS. Ông cho biết thêm đây là một phần của Chiến dịch Tấn công mắt diều hâu.

"Đây không phải là khởi đầu của một cuộc chiến tranh - mà là lời tuyên bố trả thù. Hôm nay, chúng ta đã truy lùng và tiêu diệt kẻ thù. Rất nhiều tên. Và chúng ta sẽ tiếp tục" - ông nói thêm.

Hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết các cuộc không kích nhằm vào hàng chục mục tiêu của IS trên khắp khu vực miền Trung Syria.

Theo quân đội Mỹ, hai binh sĩ Lục quân Mỹ và một phiên dịch viên dân sự đã thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 13-12 tại thị trấn Palmyra ở miền trung Syria. Ba binh sĩ Mỹ khác cũng bị thương trong vụ tấn công này.

Kẻ tấn công nhằm vào đoàn xe của lực lượng Mỹ và Syria đã bị bắn chết tại hiện trường.

Tin liên quan

Lực lượng Mỹ và Syria cùng tấn công IS, xóa sổ hàng loạt cơ sở vũ khí

Lực lượng Mỹ và Syria cùng tấn công IS, xóa sổ hàng loạt cơ sở vũ khí

(NLĐO) - Lực lượng Mỹ và Syria tiến hành không kích vào các cơ sở cất giữ vũ khí của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Điểm nóng xung đột ngày 19-11: Lực lượng Nga tới "vùng đệm" ở Syria?

(NLĐO) – Lực lượng Nga với khoảng 15 khí tài quân sự đã đến tỉnh Quneitra của Syria, nằm sát biên giới gần “vùng đệm” với Israel.

Tổng thống lâm thời Syria thăm Mỹ

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã đến Mỹ và dự kiến gặp Tổng thống Donald Trump trong ngày 10-11 nhằm tìm kiếm nguồn viện trợ cho nước mình

Syria Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump mạng xã hội
