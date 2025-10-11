Điểm nóng xung đột ngày 11-10: Ukraine có vũ khí mới bắn hạ UAV Shahed của Nga

Nhà sản xuất cho hay tên lửa mới sử dụng đầu đạn FZ123 được thiết kế cho dòng tên lửa cỡ 70 mm, chứa hàng ngàn viên bi thép nhỏ nặng gần 1 kg.

Khi phát nổ, số bi này văng ra theo mọi hướng, tạo vùng sát thương rộng tới 25 m – đủ sức phá hủy một máy bay không người lái.

Do cơ chế hoạt động giống súng săn, tên lửa mini này còn có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách xa hơn, với tầm bắn tối đa lên tới 3 km.

Một sĩ quan Ukraine đứng cạnh máy bay không người lái Shahed bị bắn hạ. Ảnh: AP

"Hệ thống mới này đã được triển khai tại Ukraine và nhu cầu từ Kiev hiện đã vượt quá năng lực sản xuất của chúng tôi" - ông Thomas Colinet, Giám đốc Bộ phận Phương tiện và Hệ thống Chiến thuật của Thales, cho biết.

"Ukraine đang muốn đặt mua thêm, nghĩa là họ hài lòng với nó" - ông nói thêm nhưng từ chối tiết lộ số lượng chuyển giao.

Đại diện Thales cũng không tiết lộ giá cụ thể nhưng cho biết các tên lửa mini này đắt hơn máy bay không người lái (UAV) tự chế của Ukraine và rẻ hơn đáng kể so với tên lửa phòng không phương Tây.

Ngay cả phiên bản dẫn đường bằng laser đắt nhất cũng chỉ có giá chỉ bằng khoảng 1/5 so với tên lửa truyền thống.

Business Insider cho hay loại tên lửa AIM-7 Sparrow – dòng rẻ nhất có thể phóng từ máy bay chiến đấu F-16 – hiện có giá khoảng 125.000 USD mỗi quả.

Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Pavlo Palisa trước đó tiết lộ nước này đã phát triển máy bay không người lái đánh chặn, đủ khả năng đối phó với các mẫu Shahed do Nga triển khai.