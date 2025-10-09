Ukraine chi ngân sách "khủng" cho quốc phòng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Ukraine chi ngân sách "khủng" cho quốc phòng

Xuân Mai

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal hôm 8-10 thông báo chính phủ đã phân bổ thêm 36,6 tỉ hryvnia (882 triệu USD) cho Bộ Quốc phòng.

Trong thông báo trên Facebook, ông Shmyhal cho biết các nhu cầu ưu tiên về quốc phòng của Ukraine bao gồm việc mua sắm vũ khí và thiết bị quân sự, triển khai các công nghệ mới và mở rộng năng lực sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Theo Kyiv Post, ông nói thêm: "Chúng tôi đang nỗ lực toàn diện và có hệ thống để củng cố Ukraine bằng vũ khí sản xuất trong nước, điều này sẽ gây ra những tổn thất không thể khắc phục cho đối phương".

img

Chính phủ đã phân bổ thêm 882 triệu USD cho Bộ Quốc phòng. Ảnh: Facebook

Trước đó, hôm 23-9, nội các của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nhất trí về dự thảo ngân sách năm tới. Nếu dự luật được quốc hội thông qua, quốc phòng sẽ chiếm phần lớn ngân sách của chính phủ trong năm 2026, với hơn 6,6 tỉ USD được dành cho các ưu tiên như phát triển vũ khí và lương quân nhân.

Trong khi đó, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc phương án hỗ trợ nỗ lực chiến đấu của Ukraine về lâu dài. Tổng Tham mưu trưởng Cộng hòa Czech Karel Rzegka thông báo ý định đề xuất với chính phủ về việc chuyển giao 30 xe tăng T-72M4 CZ cho Ukraine. 

Đây là số xe tăng đang được sử dụng trong quân đội Cộng hòa Czech và hiện được sửa chữa tại doanh nghiệp nhà nước VOP CZ. Theo ông Rzegka, động thái trên là vì lợi ích an ninh của Cộng hòa Czech.

Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Fiala trước đó tuyên bố rằng tính đến tháng 8-2025, Ukraine đã nhận được một triệu đạn pháo cỡ lớn theo "Sáng kiến Czech". Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Czech Jan Lipavsky hồi tháng 6 cũng cho rằng Praha có kế hoạch gia hạn "Sáng kiến Czech" để cung cấp đạn dược cho Ukraine đến năm 2026.

Tin liên quan

Nga không kích dồn dập quê nhà của Tổng thống Ukraine

Nga không kích dồn dập quê nhà của Tổng thống Ukraine

(NLĐO) - Lực lượng Nga đã tấn công TP Kryvyi Rih ở tỉnh Dnipropetrovsk, quê nhà của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Kho dầu ở Crimea cháy mãi không dứt, Nga tuyên bố hạ hàng trăm UAV Ukraine

(NLĐO) – Kho dầu trên bán đảo Crimea cháy lớn trong khi Ukraine tiến hành đợt tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn 2 đêm liên tiếp vào lãnh thổ Nga.

Ba Lan không muốn dẫn độ nghi phạm Ukraine trong vụ đường ống Nord Stream

(NLĐO) - Thủ tướng Donald Tusk cho rằng không có lợi cho Ba Lan khi dẫn độ người đàn ông Ukraine bị Đức truy nã vì vụ đường ống Nord Stream bị phá hoại.

Ukraine xe tăng quốc phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky czech
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo