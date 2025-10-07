Điểm nóng xung đột ngày 7-10: Lỗ hổng phòng không khiến Nga hụt hơi trước UAV Ukraine?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 7-10: Lỗ hổng phòng không khiến Nga hụt hơi trước UAV Ukraine?

Cao Lực

(NLĐO) - Trong suốt cuộc xung đột, lực lượng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine luôn coi hệ thống phòng không Nga là mục tiêu hàng đầu.

Các cuộc tấn công trong tương lai của Ukraine nhằm vào hệ thống phòng không Nga gần như là điều chắc chắn, bao gồm các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào những lỗ hổng đã bị khoét ra trong lớp phòng thủ đó.

Nếu không có những đợt viện trợ lớn về thiết bị phòng không từ đồng minh, Nga – vốn đang phải gánh nhiệm vụ bảo vệ vùng trời lớn nhất thế giới trước các cuộc tấn công ngày càng tinh vi của Ukraine – có lẽ sẽ khó cải thiện khả năng tự phòng thủ trước các đòn tập kích bằng UAV trong tương lai.

Moscow dường như đang lo lắng về sự ổn định của thị trường năng lượng trong nước, cũng như tác động của UAV Ukraine đối với thị trường này trong những tháng tới.

Lỗ hổng phòng không khiến Nga hụt hơi trước UAV Ukraine? - Ảnh 1.

UAV Ukraine đã làm tê liệt nhiều nhà máy lọc dầu Nga. Ảnh: Russian media

Ngày 30-9, Điện Kremlin áp dụng lệnh cấm gần như toàn diện đối với việc xuất khẩu dầu diesel đến hết năm 2025, đồng thời cho phép nhập khẩu xăng dầu từ Belarus, Hàn Quốc, Singapore...

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine liên tục không kích cơ sở chế biến dầu của Nga.

Trước đó, vào ngày 2-8, sau vài tuần thăm dò và tấn công hệ thống phòng không Nga, Ukraine bắt đầu các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV nhắm vào nhà máy lọc dầu của quốc gia này.

Tính đến nay, theo thống kê của Kyiv Post, UAV cảm tử của Ukraine đã thực hiện ít nhất 55 cuộc tấn công có thể xác định được vào cơ sở hạ tầng chế biến nhiên liệu hóa thạch của Nga.

Đầu tháng 9, sau một tháng UAV Ukraine tấn công, giới thương nhân và chuyên gia quốc tế đánh giá Nga đã mất 17%-25% công suất lọc dầu. Một tháng sau, con số được ước tính là 38%-40%.

Khoảng 75% tổng công suất lọc dầu của Nga nằm trong tầm bắn 1.800-2.000 km của UAV Ukraine.

Theo giới chuyên gia, Ukraine vẫn còn khả năng đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa bằng UAV.

Lỗ hổng phòng không khiến Nga hụt hơi trước UAV Ukraine? - Ảnh 2.

Nổ lớn sau khi Ukraine tấn công Nga bằng máy bay không người lái ở Engels, tỉnh Saratov, ngày 20-3. Ảnh: Astra/Telegram

Số lượng UAV tầm xa Ukraine sản xuất là bí mật quân sự, nhưng ước tính phổ biến khoảng 3.000 chiếc/tháng. Không như những vũ khí khác, trong lĩnh vực UAV, Ukraine không phụ thuộc nhiều vào phương Tây.

Theo Kyiv Post, hầu hết các chuyên gia thị trường đều cho rằng vấn đề cốt lõi đối với ngành lọc dầu Nga trong tương lai không phải là số lượng UAV Ukraine, mà là liệu Nga có thể sửa chữa các nhà máy lọc dầu nhanh hơn tốc độ UAV Ukraine gây thêm thiệt hại hay không.

Trong khi đó, dẫn nguồn từ OPEC+, Bloomberg cuối tháng 9 cho biết khối này dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm khoảng 137.000 thùng/ngày. Đến năm 2026, thị trường quốc tế sẽ chứng kiến mức cung dầu thô kỷ lục - nhưng phần từ Nga sẽ giảm đáng kể.

Tin liên quan

Crimea cùng nhiều khu vực của Nga rung chuyển vì UAV và tên lửa Ukraine

Crimea cùng nhiều khu vực của Nga rung chuyển vì UAV và tên lửa Ukraine

(NLĐO) - Ukraine ngày 6-10 điều máy bay không người lái tấn công Crimea và các cơ sở năng lượng của Nga trong đêm, trong khi Moscow tuyên bố bắn hạ 251 UAV.

Điểm nóng xung đột ngày 6-10: Cú tập kích tầm xa của Ukraine vào tàu tên lửa Nga

(NLĐO) - Lực lượng đặc nhiệm Ukraine (SSO) tuyên bố đã tấn công thành công tàu tên lửa lớp Buyan-M của Nga mang tên Grad trong vùng biển Cộng hòa Karelia.

Tổng thống Putin cảnh báo leo thang trong quan hệ Nga - Mỹ, chỉ trích Pháp bắt tàu dầu

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhưng cảnh báo việc Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Ukraine Nga UAV Vladimir Putin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo