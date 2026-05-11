Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 11-5: Nga dựng thêm vành đai phòng không quanh Moscow

Huệ Bình

(NLĐO) - Nga xây dựng “vành đai thép” quanh thủ đô Moscow và dinh thự trọng yếu trước mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Nga đang nhanh chóng củng cố mạng lưới phòng không đa tầng quanh Moscow, triển khai hơn 100 hệ thống phòng không bao gồm các tổ hợp Pantsir, S-300 và S-400 để bảo vệ thủ đô trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ngày càng thường xuyên của Ukraine.

Tờ Kyiv Post cho rằng nỗ lực này nhằm tái lập sơ đồ phòng thủ phân tầng kiểu Liên Xô, thường tận dụng lại các vị trí quân sự cũ từ thời Chiến tranh lạnh.

Cụ thể, đài Radio Liberty ngày 9-5 đưa tin Nga triển khai thêm một vành đai phòng không bổ sung bao quanh thủ đô Moscow bằng cách triển khai các hệ thống tên lửa đất đối không Pantsir trên những tòa tháp cao tầng chuyên dụng.

Vị trí đầu tiên được các nguồn tin tình báo mở (OSINT) xác định vào giữa tháng 2 gần thị trấn Kashira.

Nga dựng thêm vành đai phòng không quanh Moscow - Ảnh 1.

Hệ thống phòng không Pantsir S1 của Nga. Ảnh: Wikipedia

Cùng với đó, Nga cũng tăng cường bảo vệ cho các địa điểm trọng yếu, bao gồm cả dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin tại thị trấn Valdai, tỉnh Novgorod.

Đài Radio Liberty lưu ý rằng trước ngày 9-5, dinh thự Valdai của ông Putin đã bị làm mờ trên dịch vụ bản đồ Yandex của Nga - một biện pháp mà công ty này trước đây chỉ áp dụng cho các cơ sở quân sự và địa điểm công nghiệp quốc phòng.

Theo các dữ liệu ban đầu, có hơn 25 hệ thống phòng không đã được triển khai quanh dinh thự này trong vài năm trở lại đây.

Riêng trong năm 2025, Nga đã triển khai thêm hơn 40 hệ thống Pantsir-S1 mới quanh Moscow, trong đó một số được điều động từ các khu vực khác. Các hệ thống này được đặt dọc theo đường vành đai trung tâm và gần nhiều thị trấn, sân bay như Zelenograd, Podolsk, Domodedovo và Zhukovsky.

Nga dựng thêm vành đai phòng không quanh Moscow - Ảnh 2.

Ảnh chụp màn hình từ dịch vụ bản đồ Yandex của Nga. Ảnh: Yandex Maps

Sự tập trung phòng thủ nói trên diễn ra trong bối cảnh Moscow đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng từ UAV tầm xa. Mới đây, một chiếc UAV tấn công căn hộ tầng 36 trên phố Mosfilmovskaya, chỉ cách Điện Kremlin 6 km.

Để bảo đảm an toàn cho lễ duyệt binh ngày 9-5, chính quyền Nga đã tạm ngắt toàn bộ dịch vụ internet di động và SMS tại Moscow và St. Petersburg nhằm ngăn chặn UAV sử dụng mạng di động để định vị.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo việc dồn lực bảo vệ thủ đô và các địa điểm trọng yếu có thể khiến các vùng biên giới như Belgorod, Bryansk và Kursk bị sơ hở.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra đề nghị nóng về Iran

