Quốc tế

Thế lực bên trong Iran làm lung lay bàn đàm phán Mỹ - Iran?

(NLĐO) - Dù giới lãnh đạo Iran nỗ lực thể hiện sự đoàn kết, phe bảo thủ Jebhe-ye Paydari vẫn gia tăng phản đối tiến trình đàm phán với Washington, theo đài CNN.

Một phe phái cực đoan có ảnh hưởng lớn tại Iran đang tiến hành chiến dịch mạnh mẽ chống lại các cuộc đàm phán đang diễn ra với Mỹ, cho rằng Tehran chỉ nên đạt được thỏa thuận bằng cách "đánh bại" Washington.

Nhóm bảo thủ này mang tên "Jebhe-ye Paydari" (Mặt trận Kiên trì), thường được các nhà quan sát gọi là "Những nhà siêu cách mạng", đã nổi lên như một trong những phe phản đối mạnh mẽ nhất bất kỳ thỏa thuận với Mỹ. 

Ảnh hưởng mạnh mẽ

Theo đài CNN, phe này đã gia tăng áp lực thông qua các chiến dịch truyền thông, bài phát biểu, can thiệp tại quốc hội và các cuộc biểu tình lớn trên đường phố Tehran.

"Họ coi việc chống Mỹ và Israel là một cuộc chiến trường kỳ" - ông Hamidreza Azizi, nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế Đức, nói với CNN

Người đàn ông phất cờ Iran trước áp phích về eo biển Hormuz tại quảng trường trung tâm TP Tehran ngày 6-5. Ảnh: AP.

Phe cực đoan này đã trỗi dậy mạnh mẽ hơn sau cái chết của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei hồi cuối tháng 2-2026. Trong khi ban lãnh đạo hiện tại của Iran cố gắng thể hiện sự đoàn kết trong tiến trình đàm phán, nhóm Jebhe-ye Paydari liên tục công kích các nhà đàm phán của nước này và cáo buộc họ vượt qua "lằn ranh đỏ" của chế độ.

Một bài báo đăng trên Raja News, cơ quan ngôn luận của Jebhe-ye Paydari, chỉ trích những người tham gia đàm phán và cáo buộc họ sẵn sàng "bắt tay" với các quan chức Mỹ bất chấp việc các lãnh đạo Iran bị sát hại.

Các thành viên của phe này cũng cáo buộc trưởng đoàn đàm phán, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, "thông đồng" và gọi các nhà đàm phán là "hèn nhát". Họ cảnh báo các cuộc đàm phán có thể gây ra "thiệt hại to lớn" cho Iran.

Phản ứng từ trong nước

Jebhe-ye Paydari nắm giữ ảnh hưởng trong chính trị, các thể chế tôn giáo và truyền thông nhà nước.

Một trong những gương mặt nổi bật nhất của nhóm là cựu Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Saeed Jalili. Ông này đã nhận được khoảng 13 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống Iran năm 2024. Anh trai ông, Vahid Jalili, là quan chức cấp cao tại đài phát thanh truyền hình quốc gia IRIB.

Theo truyền thông Iran, bảy nghị sĩ liên kết với nhóm này đã từ chối ký tuyên bố của quốc hội ủng hộ đoàn đàm phán.

Ông Mahmoud Nabavian, một nghị sĩ thuộc phe này, từng tham gia các cuộc đàm phán gần đây tại Islamabad - Pakistan, sau đó gọi việc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran là "sai lầm chiến lược". Ông cũng yêu cầu loại Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araghchi khỏi đoàn đàm phán.

Trong những tuần gần đây, nhóm này đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn tại Tehran với sự tham gia của hàng ngàn người ủng hộ. 

Lãnh đạo tinh thần hiện tại của nhóm là Ayatollah Mahdi Mirbaqiri, một giáo sĩ cấp cao có ảnh hưởng lớn từng được coi là ứng viên tiềm năng cho vị trí Lãnh tụ Tối cao. Theo nhà nghiên cứu Azizi, ông này muốn thúc đẩy "chiến đấu trên diện rộng" và "cuộc đối đầu toàn diện" với phương Tây.

Các biểu ngữ in chân dung học sinh thiệt mạng trong vụ tập kích tại trường tiểu học nữ sinh Minab ngày 28-2, tại quảng trường Tajrish, phía Bắc TP Tehran - Iran ngày 10-5-2026. Ảnh: AP.

Tầm ảnh hưởng gia tăng cùng các hành động gây chia rẽ của nhóm đã khiến dư luận trong nước xôn xao. 

"Dường như đã phản tác dụng" - ông Mohammad Ali Shabani, biên tập viên của Amwaj.media, nhận định. "Họ đang gây ồn ào và bị coi là đã giúp Israel và Mỹ trong việc mô tả Iran đang rơi vào chia rẽ nội bộ lớn…".

Theo ông Shabani, phe cứng rắn không phản đối thỏa thuận với Mỹ mà muốn chính họ là người đạt được thỏa thuận để giành ảnh hưởng và tái cấu trúc quyền lực trong nước.

